Kolo Muani, accelerata Juve: Carnevali pronto al nuovo meeting e la posizione del Psg

Spalletti aspetta Kolo Muani

A bramarla è in primis Spalletti: lo aveva segnalato proprio lui ai suoi stessi dirigenti a gennaio, quando la possibilità di acquistare un nove era diventata sostanzialmente una necessità. Mai espletata. Era inevitabile perciò partire da lui, da Muani, che mette d’accordo tutti come nessun altro. La squadra, innanzitutto, per il rapporto e per la serietà mostrata; la dirigenza, per quanto ha fatto vedere nei suoi otto mesi juventini, Mondiale per Club compreso; l’allenatore, affascinato da quel ragazzo visto all’Eintracht e ancor prima al Nantes, quando lo stesso Napoli si era interessato a lui.

Juve, alzare il livello

Corsi e ricorsi, ma soprattutto - anche qui - finestre che si aprono. Ma che necessariamente sono temporali: oltre non si potrà andare. E mentre s’aspetta, inevitabilmente, preparare piani B e C, alternative, e che siano forti. Cioè da Juventus.

Del resto, non sui giocatori in sé, ma sulle caratteristiche, batte Spalletti: tocca alzare il livello generale di questa squadra. Senza i soldi Champions bisognerà essere creativi, per questo luglio dovrà essere il mese dei piani ben affilati. Altrimenti potrebbe prospettarsi un agosto di rimpianti.

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