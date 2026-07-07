Kolo Muani, accelerata Juve: Carnevali pronto al nuovo meeting e la posizione del Psg

TORINO - Mettersi comodi, ma fino a un certo punto. La Juventus adesso mette fretta, anche a se stessa, su Kolo Muani. È che avrebbe voluto, e vorrebbe anche oggi, provare a pescarlo entro il ritiro. Che però dista meno di una settimana. Perciò, dov’è che sono? A che punto? Al punto in cui il Psg continua a non aprire ad alcun tipo di sconto, e ad alzare la posta davanti a nuove modalità di pagamento. Per capirsi: dovesse aprire al prestito, vorrebbe maggiori garanzie dai bianconeri, il solo vincolo alla Champions League non basterebbe. E se qualcuno avesse qualcosa da ridire, basterebbe guardare la classifica di Serie A nell’ultima stagione: i dubbi sono più che leciti, certamente legittimi. Perciò, ecco, bisognerà nuovamente parlarsi.
Kolo Muani-Juve, nuovi contatti
E in settimana è previsto un nuovo punto tra l’ad Carnevali e gli intermediari di Kolo, che a sua volta sta spingendo per il ritorno a Torino, pur coltivando le stesse, chiare paure di un anno fa. Quando è sembrato a un passo dalla cessione alla Juventus e si è ritrovato con un nulla di fatto, sebbene avesse ricevuto delle rassicurazioni forti sulle volontà bianconere, naufragate definitivamente con la possibilità di andare a pescare Openda.
Situazione irreplicabile, a prescindere dal flop colossale del belga nella sua prima annata bianconera: la Juventus non vuole ritrovarsi ad aspettare Godot senza avere una risposta, vuole semmai aggrapparsi a una finestra di tempo ed evitare di andare oltre, perché andando oltre il rischio è sempre di “acchiappare” quel che passa. Scappa via la programmazione.
Calciomercato Juve: Pellegrino, Sorloth e Mateta le alternative
Sarà ultimatum, allora? No, saranno in realtà precauzioni: Pellegrino è una possibilità interessante, intriga per futuribilità (classe 2001, in fondo) e perché la Juve deve tornare a ragionare in quel senso, a crescere internamente dei possibili, potenziali, magari campioni. Però l’argentino, per quanto efficace sotto porta, non ha ancora lo status di titolare della Juventus. Ed è questo profilo qui, che cerca Carnevali. Ed è questo nodo qui, quello da sciogliere. Sorloth avrebbe il pedigree, Mateta è tra i più citati sul fronte mercato, e anche alla piazza non dispiacerebbe affatto. Come non dispiacerebbe certamente il ritorno a casa di Kolo: il più vicino, nonostante le distanze.
Sembra paradossale, ma è proprio così. E per un motivo tutto sommato semplice: la prima offerta della Juventus è già arrivata, quota 33 milioni di euro. Rispedita al mittente, chiaro, ma è stato un segnale impossibile da negare. Il prossimo passo sarà rimodularla, provare a giocare sui bonus e ad avvicinarsi - per quanto possibile, per quanto ci possa essere la volontà - alle cifre chieste dai parigini. Senza fare follie, però garantendosi un altro lancio. Una nuova occasione. Un’altra possibilità.
Spalletti aspetta Kolo Muani
A bramarla è in primis Spalletti: lo aveva segnalato proprio lui ai suoi stessi dirigenti a gennaio, quando la possibilità di acquistare un nove era diventata sostanzialmente una necessità. Mai espletata. Era inevitabile perciò partire da lui, da Muani, che mette d’accordo tutti come nessun altro. La squadra, innanzitutto, per il rapporto e per la serietà mostrata; la dirigenza, per quanto ha fatto vedere nei suoi otto mesi juventini, Mondiale per Club compreso; l’allenatore, affascinato da quel ragazzo visto all’Eintracht e ancor prima al Nantes, quando lo stesso Napoli si era interessato a lui.
Juve, alzare il livello
Corsi e ricorsi, ma soprattutto - anche qui - finestre che si aprono. Ma che necessariamente sono temporali: oltre non si potrà andare. E mentre s’aspetta, inevitabilmente, preparare piani B e C, alternative, e che siano forti. Cioè da Juventus.
Del resto, non sui giocatori in sé, ma sulle caratteristiche, batte Spalletti: tocca alzare il livello generale di questa squadra. Senza i soldi Champions bisognerà essere creativi, per questo luglio dovrà essere il mese dei piani ben affilati. Altrimenti potrebbe prospettarsi un agosto di rimpianti.
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TORINO - Mettersi comodi, ma fino a un certo punto. La Juventus adesso mette fretta, anche a se stessa, su Kolo Muani. È che avrebbe voluto, e vorrebbe anche oggi, provare a pescarlo entro il ritiro. Che però dista meno di una settimana. Perciò, dov’è che sono? A che punto? Al punto in cui il Psg continua a non aprire ad alcun tipo di sconto, e ad alzare la posta davanti a nuove modalità di pagamento. Per capirsi: dovesse aprire al prestito, vorrebbe maggiori garanzie dai bianconeri, il solo vincolo alla Champions League non basterebbe. E se qualcuno avesse qualcosa da ridire, basterebbe guardare la classifica di Serie A nell’ultima stagione: i dubbi sono più che leciti, certamente legittimi. Perciò, ecco, bisognerà nuovamente parlarsi.
Kolo Muani-Juve, nuovi contatti
E in settimana è previsto un nuovo punto tra l’ad Carnevali e gli intermediari di Kolo, che a sua volta sta spingendo per il ritorno a Torino, pur coltivando le stesse, chiare paure di un anno fa. Quando è sembrato a un passo dalla cessione alla Juventus e si è ritrovato con un nulla di fatto, sebbene avesse ricevuto delle rassicurazioni forti sulle volontà bianconere, naufragate definitivamente con la possibilità di andare a pescare Openda.
Situazione irreplicabile, a prescindere dal flop colossale del belga nella sua prima annata bianconera: la Juventus non vuole ritrovarsi ad aspettare Godot senza avere una risposta, vuole semmai aggrapparsi a una finestra di tempo ed evitare di andare oltre, perché andando oltre il rischio è sempre di “acchiappare” quel che passa. Scappa via la programmazione.