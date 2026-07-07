Calciomercato Juve, 100 milioni gelano Nico Gonzalez: a chi tocca sbloccare le cessioni

TORINO - In un colpo solo, entro fine settimana, l’Atletico Madrid potrebbe spendere quasi 100 milioni di euro. Tanti, tantissimi, in attesa di schiarite definitive sul destino di Julian Alvarez. Neppure un milione, però, verrà versato nelle casse della Juve. Già, perché per ora le priorità dei Colchoneros sono altre: gli spagnoli hanno infatti praticamente chiuso per l’acquisto di Lee Kang-In dal Psg. I campioni d’Europa incasseranno 40 milioni di euro (5 di bonus), mentre il sudcoreano metterà la firma su un contratto fino al 2031. A ruota, da Diego Pablo Simeone, è previsto il contemporaneo approdo di Morten Hjulmand, vecchio pallino della Juve: altri 45 milioni di euro spesi dall’Atletico e consegnati allo Sporting.
Nico Gonzalez, tutto bloccato
Per Nico Gonzalez, invece, tutto tace. Anzi, è tutto bloccato. Tra i due club la distanza era davvero minima per poter andare a nozze: 3-4 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta. Pochi in senso assoluto, tanti per la Juve che in questa fase storica valorizza ogni singolo centesimo entrante e uscente. È una chiusura definitiva?
No, ma è un gelo destinato a durare qualche settimana. Intanto perché Nico Gonzalez è concentrato sui Mondiali e non ha così fretta di capire cosa sarà del suo futuro. E poi perché l’Atletico Madrid vuole far leva sulla forte volontà del giocatore di restare a disposizione di Simeone. Aspetto che l’argentino ha già comunicato alla Juve, che però non intende svenderlo.
Spalletti, il pensiero su Nico
Anche perché l’ex Fiorentina ha il totale gradimento di Spalletti: non viene considerato un esubero, ma una risorsa. Un elemento duttile per il reparto offensivo, che a Lucio garantirebbe più soluzioni tattiche a seconda delle circostanze. Nico Gonzalez, però, non ha dubbi sul proprio destino: preferisce di gran lunga la prospettiva di poter vestire ancora la maglia dell’Atletico Madrid. La Juve lo sa, ma non vuole farsi prendere per il collo dalla controparte. Aspetta un rialzo, ora destinato a diventare attuale a fine mese oppure direttamente ad agosto, visto che a Madrid il mercato in entrata sta decollando con nomi differenti da quello dell’argentino.
Dunque, chi sblocca le cessioni? Uno dei maggiori indiziati a preparare le valigie può diventare Lloyd Kelly, seguito con molta attenzione dal Bournemouth. Tiago Pinto è un grande estimatore del centrale inglese, molto abile a impostare e notevolmente migliorato da quando indossa la maglia bianconera. La Juve non lo valuta meno di 30-35 milioni.
Kelly, Muharemovic e Lucumi: il punto
Soldi che servirebbero per finanziare l’approdo di Tarik Muharemovic, sì, ma anche la spinta per pianificare un nuovo blitz per Lucumi, una volta che il discorso legato alla clausola da 28 milioni di euro sarà definitivamente decaduto. Bisogna come minimo aspettare il 15 luglio. Il colombiano, del resto, va in scadenza a giugno 2027 e il Bologna non può iniziare la stagione con un caso irrisolto di simile entità.
Ecco perché Kelly può stappare le manovre difensive di casa Juve: in Premier League tornerebbe molto volentieri, ma prima di tutto vuole ascoltare la proposta del Bournemouth. Un club che come quello bianconero giocherà in Europa League e che negli ultimi cinque anni è cresciuto tantissimo, anche grazie al lavoro svolto da Andoni Iraola. Ora il timone è passato a Marco Rose, dopo l’approdo del tecnico basco al Liverpool, ma le Cherries non intendono rallentare il proprio sviluppo nel panorama calcistico europeo.
Kelly figura tra gli obiettivi di mercato. La Juve aspetta un’offerta, dopodiché andrà all’assalto di Lucumi, identificato come il sostituto ideale di Lloyd.
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TORINO - In un colpo solo, entro fine settimana, l’Atletico Madrid potrebbe spendere quasi 100 milioni di euro. Tanti, tantissimi, in attesa di schiarite definitive sul destino di Julian Alvarez. Neppure un milione, però, verrà versato nelle casse della Juve. Già, perché per ora le priorità dei Colchoneros sono altre: gli spagnoli hanno infatti praticamente chiuso per l’acquisto di Lee Kang-In dal Psg. I campioni d’Europa incasseranno 40 milioni di euro (5 di bonus), mentre il sudcoreano metterà la firma su un contratto fino al 2031. A ruota, da Diego Pablo Simeone, è previsto il contemporaneo approdo di Morten Hjulmand, vecchio pallino della Juve: altri 45 milioni di euro spesi dall’Atletico e consegnati allo Sporting.
Nico Gonzalez, tutto bloccato
Per Nico Gonzalez, invece, tutto tace. Anzi, è tutto bloccato. Tra i due club la distanza era davvero minima per poter andare a nozze: 3-4 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta. Pochi in senso assoluto, tanti per la Juve che in questa fase storica valorizza ogni singolo centesimo entrante e uscente. È una chiusura definitiva?
No, ma è un gelo destinato a durare qualche settimana. Intanto perché Nico Gonzalez è concentrato sui Mondiali e non ha così fretta di capire cosa sarà del suo futuro. E poi perché l’Atletico Madrid vuole far leva sulla forte volontà del giocatore di restare a disposizione di Simeone. Aspetto che l’argentino ha già comunicato alla Juve, che però non intende svenderlo.