Calciomercato Juve, 100 milioni gelano Nico Gonzalez: a chi tocca sbloccare le cessioni

TORINO - In un colpo solo, entro fine settimana, l’ Atletico Madrid potrebbe spendere quasi 100 milioni di euro. Tanti, tantissimi, in attesa di schiarite definitive sul destino di Julian Alvarez. Neppure un milione, però, verrà versato nelle casse della Juve . Già, perché per ora le priorità dei Colchoneros sono altre: gli spagnoli hanno infatti praticamente chiuso per l’acquisto di Lee Kang-In dal Psg. I campioni d’Europa incasseranno 40 milioni di euro (5 di bonus), mentre il sudcoreano metterà la firma su un contratto fino al 2031. A ruota, da Diego Pablo Simeone, è previsto il contemporaneo approdo di Morten Hjulmand , vecchio pallino della Juve: altri 45 milioni di euro spesi dall’Atletico e consegnati allo Sporting.

Nico Gonzalez, tutto bloccato

Per Nico Gonzalez, invece, tutto tace. Anzi, è tutto bloccato. Tra i due club la distanza era davvero minima per poter andare a nozze: 3-4 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta. Pochi in senso assoluto, tanti per la Juve che in questa fase storica valorizza ogni singolo centesimo entrante e uscente. È una chiusura definitiva?

No, ma è un gelo destinato a durare qualche settimana. Intanto perché Nico Gonzalez è concentrato sui Mondiali e non ha così fretta di capire cosa sarà del suo futuro. E poi perché l’Atletico Madrid vuole far leva sulla forte volontà del giocatore di restare a disposizione di Simeone. Aspetto che l’argentino ha già comunicato alla Juve, che però non intende svenderlo.