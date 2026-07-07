Carnevali: “Felice dell’arrivo di Massara. Kolo Muani? Ampia distanza”. Su Vlahovic e Bruno Fernandes...

MILANO - Alla presentazione dei palinsesti di Sky, al teatro Gaber di Milano, parla l'amministratore deleagato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali . Il dirigente bianconero ha commentato subito la notizia del giorno , l'arrivo nello staff societario di Ricky Massara: "Sono molto felice del suo arrivo. Una delle prime cose che dobbiamo fare è quella di mettere in campo la formazione che non sta in campo, che sta dietro, ma che deve comunque essere vincente. Massara sarò interamente dietro la struttura calcio, Ottolini continuerà come ds e così via. Si sta costruendo questa squadra per poi spostarsi sul campo".

Situazione attacco: Kolo, Sorloth e Vlahovic

E sul calciomercato sono tanti i temi a tenere banco, a partire da Kolo Muani: "Le richieste non sono state abbassate, noi non abbiamo alzato la nostra proposta. Non mi concentrerei però solo su un giocatore, certo se c'è distanza dobbiamo fare le nostre valutazioni. Non dobbiamo sbagliare. Ma l'importante è di aver fatto qualcosa di molto positivo a livello societario". Parlando di Sorloth arriva anche un passaggio su Vlahovic: "Non lo abbiamo incontrato. Ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Oggi le richieste sono molte elevate, dobbiamo avere pazienza. Anche dal punto di vista delle uscite che è un fattore determinate. Penso che siamo sulla strada giusta".

La porta e Bruno Fernandes

Rispondendo alle dichiarazioni di Galliani ammette: "E' vero che ero a fare mercato, ma nom ha parlato di giocatori, anche Massara poteva essere un acquisto". Poi sulla porta prosegue: "Dibu Martinez? Sta giocando il Mondiale, a noi interessa, ma anche altri. Lo dicevo prima, credo che una società come la Juventus deve lavorare a livello internazionale e di opportunità ce ne sono tante. Adesso i giocatori hanno valutazioni molto alte che non sono nemmeno reali. Dobbiamo fare scelte oculate". E conclude su Bruno Fernandes: "Non ho chiuso ma nemmeno aperto la porta. Le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Noi dobbiamo avere una visione globale e non soffermarci su un solo atleta".

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