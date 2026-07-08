Pogba, è già finita l'avventura al Monaco? "Il progetto non ha funzionato": la rivelazione 

Doveva essere l'opportunità di rilanciarsi, ma le cose, almeno per il momento, non sono andate come previsto. Prima un comprensibile ritardo di condizione, dopo oltre due anni di inattività, poi gli infortuni: coscia, caviglia e polpaccio. Così Paul Pogba ha collezionato appena 6 presenze nella sua prima stagione al Monaco , di cui una sola da titolare . E ad un anno dalla scadenza di contratto, non è escluso che il centrocampista ex Juventus possa partire già quest'estate.

Thiago Scuro si aspettava di meglio

A fare il punto della situazione ci ha pensato Thiago Scuro, direttore generale del Monaco: "È una situazione molto complicata. Abbiamo grande rispetto per Paul come persona. Quando è arrivato era molto positivo e ha aiutato i giovani della squadra, ma la verità è che il progetto con lui non ha funzionato come speravamo nella stagione passata. Le aspettative iniziali erano molto diverse", ha detto in conferenza stampa in merito al futuro del francese.

Cessione? Dipende anche dalla preparazione

"Con Paul il rapporto è sempre stato aperto e trasparente. Se a un certo punto gli obiettivi del giocatore e quelli del club non dovessero più coincidere, bisognerà trovare una soluzione. Saranno le prestazioni a dare tutte le risposte di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato Thiago Scuro, il quale ci tiene a precisare che Pogba "potrebbe partire ma potrebbe anche restare". Tutto dipenderà infatti dalla preparazione estiva del giocatore, che sarà monitorato dal nuovo allenatore Filipe Luis: "Credo sia giusto valutare la sua preparazione settimana dopo settimana, osservare i suoi progressi dal punto di vista fisico e tecnico. Poi la decisione spetterà all'allenatore: sarà Filipe Luis a stabilire se concedergli spazio oppure no. Abbiamo tutta l'estate per capire quale sarà il livello di Paul", ha spiegato il dg.