Nico Gonzalez, messaggio Juve forte e chiaro: Spalletti determinante! Occhi Mondiali, la strategia

TORINO - La Juve non ha alcuna intenzione di svendere Nico Gonzalez. È questo il messaggio, forte e chiaro, che filtra dalla Continassa, dove il futuro dell’argentino continua a essere oggetto di attente valutazioni di mercato. A fare la differenza è soprattutto il giudizio di Luciano Spalletti, che considera l’ex Fiorentina una pedina potenzialmente importante per il progetto tecnico bianconero. Un aspetto che pesa nelle strategie del club e che spiega perché oggi la Juve sia disposta ad ascoltare offerte soltanto a prezzo pieno, senza sconti. Il tecnico apprezza la capacità di Nico di interpretare più ruoli nel reparto offensivo.
Nico Gonzalez, cosa convince Spalletti
Può partire largo, agire alle spalle della punta o essere impiegato in un attacco più dinamico, caratteristiche che gli consentono di offrire soluzioni tattiche differenti nel corso della stagione. Per Spalletti non si tratta quindi di un giocatore sacrificabile a prescindere, ma di una risorsa sulla quale poter contare.
Non è assimilabile ai tanti, troppi esuberi presenti in rosa. E se dovesse restare a Torino, il tecnico sarebbe pronto a valorizzarlo. Anche per questo motivo la Juve non intende abbassare le proprie richieste: per prenderlo servono almeno 27-28 milioni.
L'Atletico e il fattore Mondiale
L’Atletico Madrid resta il club più interessato e Nico Gonzalez continua a gradire la destinazione spagnola, dove ritroverebbe Diego Pablo Simeone. Tra i due club, però, la trattativa si è raffreddata. Per un motivo soltanto: la dirigenza bianconera non è disposta a rinunciare nemmeno a una parte del valore che attribuisce al giocatore. Una posizione rafforzata anche dalle prestazioni che Nico Gonzalez sta offrendo al Mondiale, vetrina che ha fatto lievitare i prezzi di tanti giocatori. La Juventus è convinta che il rendimento dell’ex Fiorentina possa attirare anche altri potenziali acquirenti e, di conseguenza, preferisce aspettare piuttosto che chiudere un’operazione al ribasso.
Juve, la linea su Nico Gonzalez
La linea della Juventus, però, non cambierà. Se arriverà un’offerta ritenuta congrua, il club prenderà in considerazione la cessione. In caso contrario, Spalletti potrà contare su un giocatore che stima profondamente e che ritiene perfettamente funzionale alla propria idea di calcio. Una certezza che oggi vale quasi quanto la potenziale cessione di Nico Gonzalez, osservato a distanza dal tecnico anche durante Argentina-Egitto. Ottimo l’impatto dell’esterno nell’ultima mezz’ora, in un frangente in cui la Selección è riuscita a riprendere per i capelli una partita che sembrava già persa da un pezzo. Nico, poi, ha pure lo sguardo cattivo che tanto piace a Lucio.
TORINO - La Juve non ha alcuna intenzione di svendere Nico Gonzalez. È questo il messaggio, forte e chiaro, che filtra dalla Continassa, dove il futuro dell’argentino continua a essere oggetto di attente valutazioni di mercato. A fare la differenza è soprattutto il giudizio di Luciano Spalletti, che considera l’ex Fiorentina una pedina potenzialmente importante per il progetto tecnico bianconero. Un aspetto che pesa nelle strategie del club e che spiega perché oggi la Juve sia disposta ad ascoltare offerte soltanto a prezzo pieno, senza sconti. Il tecnico apprezza la capacità di Nico di interpretare più ruoli nel reparto offensivo.
Nico Gonzalez, cosa convince Spalletti
Può partire largo, agire alle spalle della punta o essere impiegato in un attacco più dinamico, caratteristiche che gli consentono di offrire soluzioni tattiche differenti nel corso della stagione. Per Spalletti non si tratta quindi di un giocatore sacrificabile a prescindere, ma di una risorsa sulla quale poter contare.
Non è assimilabile ai tanti, troppi esuberi presenti in rosa. E se dovesse restare a Torino, il tecnico sarebbe pronto a valorizzarlo. Anche per questo motivo la Juve non intende abbassare le proprie richieste: per prenderlo servono almeno 27-28 milioni.