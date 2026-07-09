Nico Gonzalez, messaggio Juve forte e chiaro: Spalletti determinante! Occhi Mondiali, la strategia

TORINO - La Juve non ha alcuna intenzione di svendere Nico Gonzalez. È questo il messaggio, forte e chiaro, che filtra dalla Continassa, dove il futuro dell’argentino continua a essere oggetto di attente valutazioni di mercato. A fare la differenza è soprattutto il giudizio di Luciano Spalletti, che considera l’ex Fiorentina una pedina potenzialmente importante per il progetto tecnico bianconero. Un aspetto che pesa nelle strategie del club e che spiega perché oggi la Juve sia disposta ad ascoltare offerte soltanto a prezzo pieno, senza sconti. Il tecnico apprezza la capacità di Nico di interpretare più ruoli nel reparto offensivo.