La Juve su Solet, così arriva il dispetto Inter: Carnevali contro Marotta ma poi si riparla

TORINO - Amici e avversari, certo che si può. Soprattutto sul mercato. Soprattutto se si è a capo di Juventus e Inter, con gli obiettivi inevitabilmente intrecciati, con le manovre di disturbo all’ordine del giorno. Con la voglia matta di fare il massimo per allestire la migliore squadra possibile. Era inevitabile, e infatti è accaduto. Che bianconeri e nerazzurri si trovassero sullo stesso terreno di gioco, anzi di trattative. Ed è successo praticamente tutto ieri, quando la mattinata juventina si è aperta con un incontro con l’Udinese - presenti Carnevali e Massara da una parte, dall’altra Gino Pozzo e il ds friulano Nani - in cui si è discusso soprattutto di Solet, ma anche di Kristensen, Atta, e in generale di opportunità.