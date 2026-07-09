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La Juve su Solet, così arriva il dispetto Inter: Carnevali contro Marotta ma poi si riparla

Manovre di disturbo e altri obiettivi più concreti: il punto sul mercato dei bianconeri con l'inserimento dei nerazzurri su un altro obiettivo
Cristiano Corbo

TORINO - Amici e avversari, certo che si può. Soprattutto sul mercato. Soprattutto se si è a capo di Juventus e Inter, con gli obiettivi inevitabilmente intrecciati, con le manovre di disturbo all’ordine del giorno. Con la voglia matta di fare il massimo per allestire la migliore squadra possibile. Era inevitabile, e infatti è accaduto. Che bianconeri e nerazzurri si trovassero sullo stesso terreno di gioco, anzi di trattative. Ed è successo praticamente tutto ieri, quando la mattinata juventina si è aperta con un incontro con l’Udinese - presenti Carnevali e Massara da una parte, dall’altra Gino Pozzo e il ds friulano Nani - in cui si è discusso soprattutto di Solet, ma anche di Kristensen, Atta, e in generale di opportunità.

Massara, la prima missione

Pardon, in particolare di opportunità, perché la Juve da qui in avanti avrà diversi vertici in programma con club di Serie A, i prossimi con Genoa e Parma, in cui il focus sarà pressoché lo stesso: sfoltire, cedere, far spazio.

Che è la prima missione di Massara e l’unica su cui davvero può concentrarsi l’operato della dirigenza juventina. Naturalmente, ogni occasione è buona per capire quali possano essere i margini di manovra su calciatori, situazioni, avvicinamenti e raffreddamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Solet e Muharemovic: le trattative della Juve

Per questo la Juventus ha preso informazioni proprio su Solet, sul quale da tempo stava lavorando l’Inter di Marotta, salvo poi abbandonarlo per qualche dubbio di troppo sulla tenuta del calciatore. Pure il prezzo si è rivelato un fattore: la richiesta è sempre stata di almeno 30 milioni di euro. E Ausilio si è fermato ben prima. Sostanzialmente, per i nerazzurri, il gioco non valeva la candela. E nemmeno è sembrato il momento di un azzardo.

Restando sui numeri, più o meno quanto accaduto con Muharemovic, sul quale la Juventus ha fatto grossi passi in avanti, ma non si è ancora avvicinata alla definizione dell’affare. Colpa di chi? Sempre e solo delle richieste, e delle offerte non ritenute soddisfacenti. Comunque, i bianconeri continuano a spingere, sperando che il muro prima o poi crolli, o che un’ultima spinta possa fare effettivamente la differenza.

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Lucumi, la clausola

Differenza che farebbe evidentemente anche Lucumi, l’ultimo nome della lista di connessioni sul mercato. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro, che è la cifra richiesta dal Bologna per la cessione. Proprio ieri, mentre i bianconeri chiedevano informazioni su Solet, è partita l’offensiva interista sul centrale colombiano, fresco di eliminazione al Mondiale e dunque pronto a riflettere con attenzione sul suo futuro.

Un caso? Forse no. Forse sì. Forse, anzi no, è più semplicemente il giro dei centrali, per di più mancini. Che hanno un certo range di prezzo, attorno al quale vengono costruite le operazioni delle grandi squadre del nostro campionato. Sì, è facile. Tanto così.

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Da Cambiaso a Frattesi: gli intrecci Juve-Inter

Poi, ritrovando l’amicizia, Juventus e Inter eventualmente torneranno a parlarsi dei rispettivi esuberi: Carnevali aspetta una proposta importante per Cambiaso, tra i preferiti di Spalletti eppure tra i primi nomi in uscita, anche per finanziare le entrate; dall’altra parte, Marotta cerca un acquirente per Frattesi, un altro nome sempreverde e sempre intrigante per i bianconeri. Dovranno trovarsi sui costi. Dovranno trovarsi sulle intenzioni. E dovranno, entrambe, definire meglio i propri limiti e le rispettive strategie. Comunque, almeno per i bianconeri, tutto questo sembra una dichiarazione d’intenti: alzare il livello, guardando anche al mercato interista, è davvero l’unica cosa che conta.

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TORINO - Amici e avversari, certo che si può. Soprattutto sul mercato. Soprattutto se si è a capo di Juventus e Inter, con gli obiettivi inevitabilmente intrecciati, con le manovre di disturbo all’ordine del giorno. Con la voglia matta di fare il massimo per allestire la migliore squadra possibile. Era inevitabile, e infatti è accaduto. Che bianconeri e nerazzurri si trovassero sullo stesso terreno di gioco, anzi di trattative. Ed è successo praticamente tutto ieri, quando la mattinata juventina si è aperta con un incontro con l’Udinese - presenti Carnevali e Massara da una parte, dall’altra Gino Pozzo e il ds friulano Nani - in cui si è discusso soprattutto di Solet, ma anche di Kristensen, Atta, e in generale di opportunità.

Massara, la prima missione

Pardon, in particolare di opportunità, perché la Juve da qui in avanti avrà diversi vertici in programma con club di Serie A, i prossimi con Genoa e Parma, in cui il focus sarà pressoché lo stesso: sfoltire, cedere, far spazio.

Che è la prima missione di Massara e l’unica su cui davvero può concentrarsi l’operato della dirigenza juventina. Naturalmente, ogni occasione è buona per capire quali possano essere i margini di manovra su calciatori, situazioni, avvicinamenti e raffreddamenti.

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