Dibu Martinez, solo Juve! L'ultima mossa di Carnevali e Massara, com'è andato il summit

Juve, la questione Vicario

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il suo profilo sia l’unico a mettere d’accordo sia la dirigenza che l’area tecnica. A cominciare dallo stesso Spalletti, lapidario sul fatto che tra i portieri inseguiti il Dibu sia per distacco il più pronto e affidabile. Come è altrettanto chiaro che la Juve non può mettersi di rimanere “appesa” troppo a lungo. Motivo per cui, formalizzata la cessione di uno tra Di Gregorio e Perin, se non si saranno registrati particolari sviluppi sul fronte Martinez, la Juve ha già messo in preventivo di virare definitivamente e a stretto giro su Guglielmo Vicario.