Dibu Martinez, solo Juve! L'ultima mossa di Carnevali e Massara, com'è andato il summit

Tutte le strade portano a...Milano. Ieri, la capitale del calciomercato italiano ha accolto la dirigenza bianconera per due importanti summit. Il primo, con i vertici dell’Udinese, per discutere di pedine in uscita e di potenziali colpi tra difesa e centrocampo. Il secondo, invece, con Vlado Lemic, l’intermediario che cura gli interessi del principale obiettivo per la porta della Juventus: Emiliano El Dibu Martinez. Un faccia a faccia doveroso, dopo la sfilza di videocall delle scorse settimane, in cui le parti avevano già trovato l’intesa totale per un contratto triennale a 5 milioni l’anno più bonus.
Dibu Martinez, sì alla Juve
Il portierone argentino ha già dato la massima disponibilità a sposare il progetto tecnico di Luciano Spalletti, al costo di ridursi l’ingaggio e precludersi quella stessa Champions che, una parata dopo l’altra, ha contribuito a conquistare tra i pali dell’Aston Villa.
Troppo forte, ormai, il desiderio di mettersi in gioco in un’altra piazza europea. Un’ultima esperienza ai massimi livelli prima di dirigersi, con passo lento e malinconico, sul viale del tramonto accettando - chissà - le avances saudite. Tempo al tempo.
Aston Villa, la richiesta
I rapporti tra Vlado Lemic e Giovanni Carnevali sono eccellenti e pongono le radici in una serie di operazioni chiuse nelle ultime finestre di mercato. Su tutte, quella che è valsa il passaggio di Nemanja Matic al Sassuolo giusto un anno fa. Lo scopo dell’incontro, infatti, c’entra ben poco con la diplomazia. Al contrario di quanto sta accadendo con Campos sul fronte Kolo Muani. Bensì con l’urgenza di palesare all’entourage del ragazzo che, senza un loro contributo, l’affare si tradurrà presto in un nulla di fatto.
E questo perché l’Aston Villa, pur essendosi detto disposto ad assecondare le richieste del Dibu - già l’estate scorsa era stato a un passo dall’addio, prima che fosse lo stesso Emery a chiedergli di restare per un’altra stagione -, non indietreggia di un millimetro sulla valutazione del suo cartellino. Servono almeno 10 milioni per assicurarsene le prestazioni. Viceversa, il club inglese non sembrerebbe spaventato all’idea di dovergli trovare una sistemazione alternativa.
Carnevali-Massara, l'ultima mossa
Da qui, l’ultima mossa del duo Carnevali-Massara, prima di virare in via definitiva sugli altri profili della shortlist per la porta. E cioè quella di coinvolgere nella trattativa l’entourage dell’argentino nella speranza che questi sfruttino i buoni rapporti con il club inglese per convincerlo a porre fine a questo braccio di ferro infinito. Insomma, ad abbassare le pretese per il cartellino per arrivare a una via di mezzo che accontenti tutti. Magari non a zero - come spererebbe la Juve - ma a una cifra simbolica tra i 3 e i 5 milioni.
Ed è inevitabile che in questo giochino pure lo stesso Martinez sarà chiamato a fare la propria parte. Ma non prima della fine del Mondiale. Il Dibu ha staccato letteralmente il telefono per immergersi anima e corpo nella dimensione albiceleste. Archiviata la pratica negli Usa, si spenderà direttamente con il club. Prima no.
Juve, la questione Vicario
Non c’è alcun dubbio sul fatto che il suo profilo sia l’unico a mettere d’accordo sia la dirigenza che l’area tecnica. A cominciare dallo stesso Spalletti, lapidario sul fatto che tra i portieri inseguiti il Dibu sia per distacco il più pronto e affidabile. Come è altrettanto chiaro che la Juve non può mettersi di rimanere “appesa” troppo a lungo. Motivo per cui, formalizzata la cessione di uno tra Di Gregorio e Perin, se non si saranno registrati particolari sviluppi sul fronte Martinez, la Juve ha già messo in preventivo di virare definitivamente e a stretto giro su Guglielmo Vicario.
E questo al netto dei dubbi - palpabili - di Spalletti sullo status dell’ex Empoli. Del resto, con la recente ratifica del Settlement Agreement - vuoi o non vuoi - ci sarà da scendere a compromessi in alcune zone del campo. E il portiere azzurro, in questo senso, risulta tuttora la miglior alternativa possibile, poiché rilevabile dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto.
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Tutte le strade portano a...Milano. Ieri, la capitale del calciomercato italiano ha accolto la dirigenza bianconera per due importanti summit. Il primo, con i vertici dell’Udinese, per discutere di pedine in uscita e di potenziali colpi tra difesa e centrocampo. Il secondo, invece, con Vlado Lemic, l’intermediario che cura gli interessi del principale obiettivo per la porta della Juventus: Emiliano El Dibu Martinez. Un faccia a faccia doveroso, dopo la sfilza di videocall delle scorse settimane, in cui le parti avevano già trovato l’intesa totale per un contratto triennale a 5 milioni l’anno più bonus.
Dibu Martinez, sì alla Juve
Il portierone argentino ha già dato la massima disponibilità a sposare il progetto tecnico di Luciano Spalletti, al costo di ridursi l’ingaggio e precludersi quella stessa Champions che, una parata dopo l’altra, ha contribuito a conquistare tra i pali dell’Aston Villa.
Troppo forte, ormai, il desiderio di mettersi in gioco in un’altra piazza europea. Un’ultima esperienza ai massimi livelli prima di dirigersi, con passo lento e malinconico, sul viale del tramonto accettando - chissà - le avances saudite. Tempo al tempo.