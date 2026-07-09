Greenwood, Roma beffata: il Fenerbahce sorpassa e affonda con il Marsiglia

Mason Greenwood è sempre più vicino a proseguire la propria carriera in Turchia. Il Fenerbahce ha deciso di affondare il colpo, presentando una proposta ufficiale sia al Marsiglia sia ai rappresentanti dell'attaccante inglese. Il club di Istanbul punta a chiudere l'affare in tempi brevi, mentre la Roma , che aveva monitorato il giocatore nelle scorse settimane, non è mai arrivata a formulare un'offerta concreta .

Il Fenerbahce passa in vantaggio nella corsa a Greenwood

Il Fenerbahce ha compiuto un passo decisivo per assicurarsi Greenwood, muovendosi con un'offerta formale rivolta sia al Marsiglia sia all'entourage del calciatore con 30 milioni sul piatto e 12 (più bonus) di contratto al calciatore. La società turca vuole definire l'operazione nel minor tempo possibile e confida di raggiungere presto un'intesa tra tutte le parti coinvolte. Se l'accordo verrà trovato, il giocatore potrà raggiungere la Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente arriverà la firma sul contratto che sancirà l'inizio della sua nuova avventura. La trattativa, al momento, sembra indirizzata verso una rapida conclusione.

La Roma ha seguito il giocatore, ma senza affondare il colpo

Anche la Roma aveva inserito Greenwood tra i profili valutati per rinforzare il reparto offensivo. Il club giallorosso ha analizzato la situazione e preso informazioni sulla fattibilità dell'operazione, senza però avviare una vera trattativa. A pesare sono stati soprattutto i costi elevati richiesti dal Marsiglia per il cartellino dell'attaccante. Anche l'ingaggio del calciatore è stato considerato particolarmente impegnativo per le casse romaniste. Per questo motivo la società capitolina ha scelto di non presentare alcuna proposta ufficiale, lasciando spazio al deciso inserimento del Fenerbahce.