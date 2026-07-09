Juve, le confessioni di Ronaldo a Massimo Franchi e le ultime di Nicolò Schira: Aperimercato show

Italia, presto la scelta su dt e ct

Schira parte innanzitutto dalla questione Italia, dove ancora non sono stati scelti direttore tecnico e commissario tecnico: “Siamo a rilento, siamo già in ritardo: mi aspettavo Malagò lo annunciasse all’indomani delle elezioni Figc, invece son passate due settimane. Malagò oggi ha parlato, ha detto che darà aggiornamenti a breve. Sta aspettando la risposta di Paolo Maldini, sarebbe lui il prescelto come dt. Maldini in questo momento non ha ancora sciolto le riserve, non sembra convintissimo ma rispetto a qualche settimana fa ha dato un’apertura e su quell’apertura Malagò è in grande pressing. Maldini per un nuovo corso sarebbe un bel biglietto da visita. Poi andrà sciolto il nodo allenatore: Mancini sarebbe il prescelto di Malagò, la Lega Serie A però, tramite alcuni presidenti, sta caldeggiando il nome di Antonio Conte, quindi ballottaggio a due. Dove caschi caschi bene”.

Calciomercato, Fiorentina: preso Atta

Si parte poi col mercato e con il colpo del giorno, quello della Fiorentina che si è assicurata Atta dall'Udinese: “Mossa a sorpresa, i friulani stavano cercando acquirenti: dalla Premier non hanno affondato il colpo, in Italia c’erano stati solo sondaggi da parte di Como, Milan e Juve. La Fiorentina in poche ore ha fatto questo blitz: 25 milioni subito più 5 di bonus più il 30% sulla futura rivenduta. Non sono i 40 che chiedevano i Pozzo, ma è comunque un’offerta sostanziosa: per il calciatore quinquennale da 1.5 milioni a stagione. Nuovo acquisto di assoluto livello da pare della Fiorentina: si aggiunge a Dragusin, a Viery e non finisce qui. Nel mirino ci sono altri calciatori importanti, la Viola vuole puntare all’Europa e -per restare in tema con la trasmissione- l’aperitivo di mercato targato Fabio Paratici promette un primo e un secondo sostanziosi”.