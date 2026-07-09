Juve, le confessioni di Ronaldo a Massimo Franchi e le ultime di Nicolò Schira: Aperimercato show

Nuovo appuntamento con 'Aperimercato', la rubrica quotidiana su YouTube targata Tuttosport sulle più importanti novità della campagna acquisti estiva. Con Cristiano Corbo, nella diretta di oggi, in studio Massimo Franchi, con quest'ultimo che ha anche rivelato alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo, relativi alla Juve e non solo. Come di consueto in collegamento Nicolò Schira che ha datto tutti gli ultimissimi aggiornamenti in merito al calciomercato dei club di Serie A.
Italia, presto la scelta su dt e ct
Schira parte innanzitutto dalla questione Italia, dove ancora non sono stati scelti direttore tecnico e commissario tecnico: “Siamo a rilento, siamo già in ritardo: mi aspettavo Malagò lo annunciasse all’indomani delle elezioni Figc, invece son passate due settimane. Malagò oggi ha parlato, ha detto che darà aggiornamenti a breve. Sta aspettando la risposta di Paolo Maldini, sarebbe lui il prescelto come dt. Maldini in questo momento non ha ancora sciolto le riserve, non sembra convintissimo ma rispetto a qualche settimana fa ha dato un’apertura e su quell’apertura Malagò è in grande pressing. Maldini per un nuovo corso sarebbe un bel biglietto da visita. Poi andrà sciolto il nodo allenatore: Mancini sarebbe il prescelto di Malagò, la Lega Serie A però, tramite alcuni presidenti, sta caldeggiando il nome di Antonio Conte, quindi ballottaggio a due. Dove caschi caschi bene”.
Calciomercato, Fiorentina: preso Atta
Si parte poi col mercato e con il colpo del giorno, quello della Fiorentina che si è assicurata Atta dall'Udinese: “Mossa a sorpresa, i friulani stavano cercando acquirenti: dalla Premier non hanno affondato il colpo, in Italia c’erano stati solo sondaggi da parte di Como, Milan e Juve. La Fiorentina in poche ore ha fatto questo blitz: 25 milioni subito più 5 di bonus più il 30% sulla futura rivenduta. Non sono i 40 che chiedevano i Pozzo, ma è comunque un’offerta sostanziosa: per il calciatore quinquennale da 1.5 milioni a stagione. Nuovo acquisto di assoluto livello da pare della Fiorentina: si aggiunge a Dragusin, a Viery e non finisce qui. Nel mirino ci sono altri calciatori importanti, la Viola vuole puntare all’Europa e -per restare in tema con la trasmissione- l’aperitivo di mercato targato Fabio Paratici promette un primo e un secondo sostanziosi”.
Inter, arriva Khalaili! Como su Sanchez
A seguire l'altra notizia di giornata, con l'Inter che ha chiuso per l'esterno destro: "Trovato l’erede di Dumfries: è Khalaili, esterno destro 2004 dell’USG. Operazione da 28 milioni bonus compresi, per il calciatore contratto quinquennale da 1.8 milioni a stagione. Colpo importante. L’Inter vuole anche il centrale difensivo: teniamo sempre d’occhio il nome di Chalobah in uscita dal Chelsea anche se tra i club c’è ancora distanza ma gli intermediari sono al lavoro per trovare una quadra”. A proposito di difensori: “Il Como sta puntando Davinson Sanchez, che ha fatto un grandissimo Mondiale”.
Atalanta, ecco Gaetano. Savona...
Il discorso si sposta sull’Atalanta: “Oggi ha chiuso per Gianluca Gaetano, operazione da 15 milioni bonus compresi. I nerazzurri al Cagliari potrebbero dare Daniel Maldini in prestito con diritto di riscatto. Prima abbiamo parlato di terzini, l’Atalanta potrebbe riportare in Italia Nicolò Savona, che la scorsa stagione ha fatto bene in Premier League con il Nottingham. Giuntoli lo conosce bene avendolo avuto ala Juve, Savona può essere l’erede di Bellanova che ha mercato in Inghilterra: piace all’Everton”.
Suzuki tra Aston Villa e Juve: dipende dal 'Dibu'
Sull’Udinese, che ha appena ceduto Atta: “Dopo aver blindato Zaniolo i bianconeri pronti a tenere anche Kenan Davis: rinnovo sino al 2031 per il centravanti che piaceva a tante squadre. Da seguire il futuro di Solet: lui dovrebbe fare invece il grande salto verso società più importanti”. Poi una notizia sul Parma che riguarda anche... la Juve: “Situazione Suzuki: ha ribadito il suo no al Leeds nonostante il club gialloblù avesse l’intesa di massima per la sua cessione a circa 30 milioni. Il portiere giapponese vuole evidentemente qualcosa di meglio. L’Aston Villa lo tiene in considerazione in caso di partenza di Emiliano Martinez, ma attenzione perché è anche un nome spendibile per la Juve nel caso i bianconeri non arrivassero proprio al ‘Dibu’. Sembra proprio che il destino di Suzuki verrà segnato dal futuro del portiere albiceleste”.
Cristiano Ronaldo, il futuro e le rivelazioni su... Pinsoglio
A dire la sua sulla questione portieri della Juve è Massimo Franchi, storica penna di Tuttosport. E lo fa anche con delle rivelazioni su... Cristiano Ronaldo: "Ho la mia teoria: promuovere Perin. Per me è meglio di Di Gregorio, e come secondo metterei Pinsoglio. Su quest'ultimo: una volta avevamo una cena con Cristiano Ronaldo, e arriva... Pinsoglio. Lui grande amico di Cristiano. CR7 mi disse 'Lui è un uomo spogliatoio, un uomo straordinario, ci dà una carica bestiale. E detto da Ronaldo quando faceva un gol a partita... E allora, dico io, teniamolo questo Pinsoglio come secondo portiere e promuoviamo Perin a primo. Il 'Dibu' costa 15? E quei soldi lì teniamo per prendere un attaccante o un centrocampista". Poi ritorna su Ronaldo: "Una volta mi disse 'Quel giocatore lì è fortissimo'. L'aveva visto giocare pochi minuti. Sapete chi era? Brahim Diaz. Aveva già intuito. Infatti dissi lui che per me deve fare l'allenatore: non sa nemmeno lui cosa fara 'da grande'. Però per l'occhio che ha, per come capisce i giocatori tecnicamente ma non solo...".
Roma, Greenwood lontano: le alternative
Si torna sul mercato, ed in particolare su quello della Roma. La parola a Schira: “Possibilità per Diao? E' rimasta beffata su Greenwood, che sta prendendo la via del Bosforo verso il Fenerbahce. Ora i giallorossi devono trovare alternative: c’è Pepé, esterno offensivo del Porto, che è un altro dei nomi che sta valutando Gasperini. Per il suo gioco servono due esterni: uno mancino che si alterni a Dybala (che rinnoverà, manca solo l’ufficialità) e un altro di piede destro sulla corsia opposta alla ‘Lookman’, ovvero un giocatore che salti l’uomo e abbia gol e assist nei piedi. Poi la Roma, va detto, ha tenuto tutti i giocatori più rilevanti, e questo è importante: Koné non è andato via, Mancini e Ndicka sono rimasti. Da quella base, con 3-4 innesti, Gasperini vuole puntare a lottare per lo Scudetto nell’anno che porterà al centenario del club giallorosso”.
Milan, occhio all'attacco. La Lazio...
Poi il Milan: “Sta studiando qualche profilo come esterno offensivo visto che lì ci potrebbero essere delle uscite. Domattina intanto visite mediche per Mario Gila che nel pomeriggio apporrà la firma sul contratto quinquennale a da 4.5 milioni netti a stagione più 1 di bonus per il difensore spagnolo arrivato dalla Lazio per 30 milioni. E dalla Lazio il Milan prenderà anche il giovane terzino sinistro classe 2008 Galvani”.
A seguire proprio le ultime sui biancocelesti: “Fabiani in missione a Zagabria per parlare con la Dinamo del difensore Sergi Dominguez, che ai biancocelesti piace molto per sostituire Romagnoli (destinato all’Al-Sadd). La Lazio offre 10, la Dinamo chiede 12-13 milioni: c’è un po’ di distanza ma non è siderale, club capitolino fiducioso”.
Nuovo appuntamento con 'Aperimercato', la rubrica quotidiana su YouTube targata Tuttosport sulle più importanti novità della campagna acquisti estiva. Con Cristiano Corbo, nella diretta di oggi, in studio Massimo Franchi, con quest'ultimo che ha anche rivelato alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo, relativi alla Juve e non solo. Come di consueto in collegamento Nicolò Schira che ha datto tutti gli ultimissimi aggiornamenti in merito al calciomercato dei club di Serie A.
Italia, presto la scelta su dt e ct
Schira parte innanzitutto dalla questione Italia, dove ancora non sono stati scelti direttore tecnico e commissario tecnico: “Siamo a rilento, siamo già in ritardo: mi aspettavo Malagò lo annunciasse all’indomani delle elezioni Figc, invece son passate due settimane. Malagò oggi ha parlato, ha detto che darà aggiornamenti a breve. Sta aspettando la risposta di Paolo Maldini, sarebbe lui il prescelto come dt. Maldini in questo momento non ha ancora sciolto le riserve, non sembra convintissimo ma rispetto a qualche settimana fa ha dato un’apertura e su quell’apertura Malagò è in grande pressing. Maldini per un nuovo corso sarebbe un bel biglietto da visita. Poi andrà sciolto il nodo allenatore: Mancini sarebbe il prescelto di Malagò, la Lega Serie A però, tramite alcuni presidenti, sta caldeggiando il nome di Antonio Conte, quindi ballottaggio a due. Dove caschi caschi bene”.
Calciomercato, Fiorentina: preso Atta
Si parte poi col mercato e con il colpo del giorno, quello della Fiorentina che si è assicurata Atta dall'Udinese: “Mossa a sorpresa, i friulani stavano cercando acquirenti: dalla Premier non hanno affondato il colpo, in Italia c’erano stati solo sondaggi da parte di Como, Milan e Juve. La Fiorentina in poche ore ha fatto questo blitz: 25 milioni subito più 5 di bonus più il 30% sulla futura rivenduta. Non sono i 40 che chiedevano i Pozzo, ma è comunque un’offerta sostanziosa: per il calciatore quinquennale da 1.5 milioni a stagione. Nuovo acquisto di assoluto livello da pare della Fiorentina: si aggiunge a Dragusin, a Viery e non finisce qui. Nel mirino ci sono altri calciatori importanti, la Viola vuole puntare all’Europa e -per restare in tema con la trasmissione- l’aperitivo di mercato targato Fabio Paratici promette un primo e un secondo sostanziosi”.