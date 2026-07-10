Calciomercato Juve: Vlahovic, porte spalancate se... il nuovo offerto e Spalletti cambia Muharemovic

Con Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già e su questo aspetto non batte ciglio: oggi la sintonia è totale. Il mercato bianconero è impostato così: per ogni singolo nome in entrata, nelle trattative verranno contati persino i centesimi. Non si possono più buttare via soldi dalle finestre della Continassa. L’hanno ribadito Giovanni Carnevali e Frederic Massara, ma era già tutto abbondantemente chiaro. Per il reparto offensivo, però, Lucio ha mostrato altrettanta chiarezza: servono due punte. Difficile, infatti, immaginare un futuro con Jonathan David, Lois Openda e Arkadiusz Milik ancora in rosa.
Juve, da Ekhator a Kolo Muani
Così come è impossibile pensare che Jeff Ekhator sia investito di responsabilità che non ha ancora la statura per sostenere. Due gli attaccanti di cui Spalletti ha bisogno. Uno di questi può essere Dusan Vlahovic, citato nell’incontro avuto ieri alla Continassa. La Juve, però, viaggia a fuoco lento per il serbo: aspetta di capire i margini per Kolo Muani e Pellegrino prima di tornare da colui che fino al 30 giugno è stato DV9. Il fatto che si parli ancora di Vlahovic, però, è un segnale fortissimo: alle giuste condizioni le porte non saranno solo aperte, ma spalancate.
Intanto, però, la società cerca di capire quali possano essere le opportunità migliori nel rapporto qualità-prezzo. Una di queste è stata ventilata, ieri, nel summit torinese: Nemanja Matic. Lo conosce benissimo Carnevali, avendo toccato con mano il valore tecnico e umano del giocatore al Sassuolo.
Matic, la posizione Juve
Lo stima molto anche Massara, pur non avendolo mai avuto nemmeno alla Roma o al Rennes, due squadre che caratterizzano entrambi i curricula. Matic, 38 anni il 1° agosto, guadagna 2 milioni netti in neroverde. Può garantire sicuramente un anno ad alti livelli, pur centellinato nell’utilizzo, e la Juve lo prende in considerazione come opportunità per alzare il tasso di esperienza a centrocampo. Il serbo, che ha sfiorato l’approdo a Torino ormai dieci anni fa quando vestiva la maglia del Chelsea, è stato offerto da Vlado Lemic nei dialoghi per Dibu Martinez.
Entrambi, del resto, sono seguiti dalla stessa agenzia. La Juve, per il momento, riflette senza entrare nel vivo. Anche perché in mezzo al campo, al netto delle piste ancora in piedi per Kessié e Goretzka, ci sono almeno due giocatori di troppo: gli esuberi Arthur e Douglas Luiz rallentano qualsiasi tipo di manovra. E non sono alleati della rapidità nel chiudere le trattative. Al netto dei temi legati a porta e attacco, la Juve ha fatto il punto sulla situazione riguardante la difesa.
Muharemovic, cosa succede
C’è stato un rallentamento per Tarik Muharemovic: da un lato strategico, per cercare di capire se dalla Premier League i bianconeri riescono ad intascare 20 milioni grazie al celeberrimo 50% sulla rivendita del Sassuolo, dall’altro di natura tecnico-tattica. Sta pesando, in società, la preferenza di Spalletti per Jhon Lucumi, che fino dopo il 15 luglio avrà un prezzo completamente diverso dai 28 milioni dell’attuale clausola essendo in scadenza a giugno 2027. Per il centrale di sinistra la Juve ha un occhio più attento rispetto all’altro versante, visto e considerato che per Bremer, Gatti e Rugani non si muove foglia.
E Kelly, sebbene ci sia il Bournemouth vigile sull’inglese, non ha una reale alternativa di ruolo e con caratteristiche vagamente simili. Lucumi è più marcatore di Muharemovic, che per diventare grande ha ancora bisogno di tempo, sebbene Carnevali sarebbe felice di riportarlo a Torino dopo i due felicissimi anni neroverdi. Il nome in più di ieri, ovvero quello di Matic, sarà oggetto di condivisibili riflessioni, principalmente legate alla carta d’identità. Ma è l’attesa per Vlahovic e Lucumi a tenere tutti sull’attenti, compreso Spalletti.
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Con Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già e su questo aspetto non batte ciglio: oggi la sintonia è totale. Il mercato bianconero è impostato così: per ogni singolo nome in entrata, nelle trattative verranno contati persino i centesimi. Non si possono più buttare via soldi dalle finestre della Continassa. L’hanno ribadito Giovanni Carnevali e Frederic Massara, ma era già tutto abbondantemente chiaro. Per il reparto offensivo, però, Lucio ha mostrato altrettanta chiarezza: servono due punte. Difficile, infatti, immaginare un futuro con Jonathan David, Lois Openda e Arkadiusz Milik ancora in rosa.
Juve, da Ekhator a Kolo Muani
Così come è impossibile pensare che Jeff Ekhator sia investito di responsabilità che non ha ancora la statura per sostenere. Due gli attaccanti di cui Spalletti ha bisogno. Uno di questi può essere Dusan Vlahovic, citato nell’incontro avuto ieri alla Continassa. La Juve, però, viaggia a fuoco lento per il serbo: aspetta di capire i margini per Kolo Muani e Pellegrino prima di tornare da colui che fino al 30 giugno è stato DV9. Il fatto che si parli ancora di Vlahovic, però, è un segnale fortissimo: alle giuste condizioni le porte non saranno solo aperte, ma spalancate.
Intanto, però, la società cerca di capire quali possano essere le opportunità migliori nel rapporto qualità-prezzo. Una di queste è stata ventilata, ieri, nel summit torinese: Nemanja Matic. Lo conosce benissimo Carnevali, avendo toccato con mano il valore tecnico e umano del giocatore al Sassuolo.