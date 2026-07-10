Calciomercato Juve: Vlahovic, porte spalancate se... il nuovo offerto e Spalletti cambia Muharemovic

Con Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già e su questo aspetto non batte ciglio: oggi la sintonia è totale. Il mercato bianconero è impostato così: per ogni singolo nome in entrata, nelle trattative verranno contati persino i centesimi. Non si possono più buttare via soldi dalle finestre della Continassa. L’hanno ribadito Giovanni Carnevali e Frederic Massara , ma era già tutto abbondantemente chiaro. Per il reparto offensivo, però, Lucio ha mostrato altrettanta chiarezza: servono due punte. Difficile, infatti, immaginare un futuro con Jonathan David , Lois Openda e Arkadiusz Milik ancora in rosa.

Juve, da Ekhator a Kolo Muani

Così come è impossibile pensare che Jeff Ekhator sia investito di responsabilità che non ha ancora la statura per sostenere. Due gli attaccanti di cui Spalletti ha bisogno. Uno di questi può essere Dusan Vlahovic, citato nell’incontro avuto ieri alla Continassa. La Juve, però, viaggia a fuoco lento per il serbo: aspetta di capire i margini per Kolo Muani e Pellegrino prima di tornare da colui che fino al 30 giugno è stato DV9. Il fatto che si parli ancora di Vlahovic, però, è un segnale fortissimo: alle giuste condizioni le porte non saranno solo aperte, ma spalancate.

Intanto, però, la società cerca di capire quali possano essere le opportunità migliori nel rapporto qualità-prezzo. Una di queste è stata ventilata, ieri, nel summit torinese: Nemanja Matic. Lo conosce benissimo Carnevali, avendo toccato con mano il valore tecnico e umano del giocatore al Sassuolo.