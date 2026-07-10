Kolo Muani all’asta! Psg stizzito dalla Juve, apertura totale su Pellegrino

“Occhio alla mano, signori, perché qui la mossa è più veloce dell’occhio”. Un giro di qua e una rimescolata di là, ad alimentare il timore - crescente - che dietro il gioco delle tre carte per la futura punta bianconera si nasconda la più classica delle fregature. Nel caso in questione, quella di veder scomparire in un colpo solo tutte le piste percorribili. Meglio, allora, assicurarsi a stretto giro almeno una delle tre figure. Anche perché c’è da tenere fede alla promessa fatta - in tempi non sospetti - a Spalletti. E cioè che nella settimana della ripresa dei lavori sarebbe arrivato il futuro centravanti bianconero: Randal Kolo Muani. Ma la realtà dei fatti è ben più complessa e racconta di una Juve convinta - fino a pochi giorni fa - che la trattativa con il Psg si sarebbe rivelata ben più semplice di quanto non si potesse credere.