Kolo Muani all’asta! Psg stizzito dalla Juve, apertura totale su Pellegrino

“Occhio alla mano, signori, perché qui la mossa è più veloce dell’occhio”. Un giro di qua e una rimescolata di là, ad alimentare il timore - crescente - che dietro il gioco delle tre carte per la futura punta bianconera si nasconda la più classica delle fregature. Nel caso in questione, quella di veder scomparire in un colpo solo tutte le piste percorribili. Meglio, allora, assicurarsi a stretto giro almeno una delle tre figure. Anche perché c’è da tenere fede alla promessa fatta - in tempi non sospetti - a Spalletti. E cioè che nella settimana della ripresa dei lavori sarebbe arrivato il futuro centravanti bianconero: Randal Kolo Muani. Ma la realtà dei fatti è ben più complessa e racconta di una Juve convinta - fino a pochi giorni fa - che la trattativa con il Psg si sarebbe rivelata ben più semplice di quanto non si potesse credere.
Juve, la nuova offerta per Kolo Muani
Che il summit andato in scena a Rimini con la delegazione parigina avrebbe cucito subito i rapporti tra i club, dopo lo strappo netto firmato da Damien Comolli la scorsa estate, nel tira e molla per il ritorno dell’attaccante francese. Nulla di tutto ciò. Anzi: se è vero che la Juventus, stavolta, si è mossa concretamente per Kolo presentando - prima - un’offerta da 33 milioni, rigettata dal Psg, per poi annunciare un rilancio - imminente - a 35 più bonus (37 complessivi) pur di avvicinarsi alle esose richieste di Campos.
E sottolineiamo “esose”, dal momento che il profilo in questione arriva da una stagione decisamente deludente, con appena 5 gol in 44 presenze tra le fila del Tottenham.
Kolo all'asta, la Juve ripensa a Vlahovic
Per la Juve, sulla carta, il massimo sforzo possibile prima di ritirarsi dal tavolo del Black Jack. Del resto, in regime di Settlement Agreement, “sballare” non è concesso. Una volta piazzato il rilancio, starà al Psg valutare il da farsi. Anche se dalla Francia emergono indiscrezioni sulla stizza palpabile della dirigenza francese, convinta di aver concesso sufficiente tempo ai bianconeri per muoversi in canali privilegiati, complice la volontà del ragazzo a vestire il bianconero.
E l’impressione è che probabilmente nemmeno quest’ultima offerta possa soddisfarli appieno. Da qui la scelta di indire una vera e propria asta per il francese - su cui gravita l’interesse di Borussia Dortmund e Crystal Palace, dove si è appena accasato un altro ex obiettivo bianconero: Oscar Mingueza - per dare una sorta di ultimatum alla Juve. Ed è proprio a fronte di queste complicanze sull’asse con i parigini che il duo Carnevali-Massara non avrebbe storto il naso all’ipotesi di risedersi a un tavolo con Vlahovic.
Pellegrino, passi avanti Juve
A patto che il serbo non alzi il ditino e si dica fin da subito disposto ad accettare le loro condizioni economiche: due anni di contratto a 6.5 milioni più bonus. Non un milione di più. Ma a prescindere da chi la spunterà tra Kolo e Dusan - con Sorloth sullo sfondo, valutato 40 milioni dall’Atletico - i bianconeri hanno già messo in preventivo l’acquisto di una seconda punta di ruolo. E in questo senso si registrano grossi passi in avanti nei discorsi con il Parma per il cartellino di Pellegrino.
In particolare per ciò che concerne la formula dell’affare, con l’apertura della Juve ad un ipotetico prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 30 milioni. Fuori discussione - manco a dirlo - l’apertura dell’entourage dell’attaccante argentino: sono stati loro a proporre il ragazzo diverse settimane fa alla dirigenza juventina. Gli agenti sono attesi in Italia nei prossimi 10 giorni: in programma una serie di incontri per i propri assistiti. Tra cui lo stesso Pellegrino. Chissà che non possa essere proprio lui il secondo colpo dell’era Carnevali...
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“Occhio alla mano, signori, perché qui la mossa è più veloce dell’occhio”. Un giro di qua e una rimescolata di là, ad alimentare il timore - crescente - che dietro il gioco delle tre carte per la futura punta bianconera si nasconda la più classica delle fregature. Nel caso in questione, quella di veder scomparire in un colpo solo tutte le piste percorribili. Meglio, allora, assicurarsi a stretto giro almeno una delle tre figure. Anche perché c’è da tenere fede alla promessa fatta - in tempi non sospetti - a Spalletti. E cioè che nella settimana della ripresa dei lavori sarebbe arrivato il futuro centravanti bianconero: Randal Kolo Muani. Ma la realtà dei fatti è ben più complessa e racconta di una Juve convinta - fino a pochi giorni fa - che la trattativa con il Psg si sarebbe rivelata ben più semplice di quanto non si potesse credere.
Juve, la nuova offerta per Kolo Muani
Che il summit andato in scena a Rimini con la delegazione parigina avrebbe cucito subito i rapporti tra i club, dopo lo strappo netto firmato da Damien Comolli la scorsa estate, nel tira e molla per il ritorno dell’attaccante francese. Nulla di tutto ciò. Anzi: se è vero che la Juventus, stavolta, si è mossa concretamente per Kolo presentando - prima - un’offerta da 33 milioni, rigettata dal Psg, per poi annunciare un rilancio - imminente - a 35 più bonus (37 complessivi) pur di avvicinarsi alle esose richieste di Campos.
E sottolineiamo “esose”, dal momento che il profilo in questione arriva da una stagione decisamente deludente, con appena 5 gol in 44 presenze tra le fila del Tottenham.