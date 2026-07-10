Il mazzo Juve ingombrante: la Premier vuole Koopmeiners, il più cercato e Gatti tifa Napoli

Quest’altro mazzo è ancora più corposo e, alla fine, ingombrante: raccoglie tutti coloro che già vestono la maglia della Juventus ma che devono essere ceduti per ragioni sia di bilancio sia tecniche e che, proprio per questo combinato disposto, di fatto bloccano le entrate. Sia chiaro: in questa fase di mercato e storica tutti quanti (tranne Yildiz) hanno appeso alla maglietta il cartellino vendesi, ma qualcuno più in vista di altri. Come Di Gregorio, per esempio, che non rientra più nei piani tecnici («La nostra priorità sono un portiere e un attaccante», ha chiarito lo stesso Carnevali) ma per il quale non ci sono ancora offerte concrete.
Da Kelly a Cambiaso
In difesa è Kelly colui che ha ricevuto sondaggi più avanzati dai club di media Premier che hanno apprezzato la sua crescita in bianconero. Gatti aspetta il Napoli mentre Cabal è in attesa. Potrebbe riaprirsi la pista Barcellona per Cambiaso ma ora, complice anche il Mondiale, è tutto in stand by e infatti la Juve non sta cercando un esterno sinistro di fascia. I casi più scottanti, però, sono tre e riguardano i giocatori arrivati più di recente a Torino e con il maggior carico di aspettative: Koopmeiners, Openda e David.
Esuberi Juve e Thuram: la situazione
L’olandese ha qualche offerta in Premier e la Juve non vuole cederlo per meno di 30 milioni in modo da non ingenerare una minusvalenza; per il belga ci si sta orientando verso il prestito perché è davvero difficile trovare qualcuno disposto a spendere dopo una stagione così complessa; l’attaccante canadese invece non ha offerte concrete ma non è escluso che la Juve riesca a inserirlo in qualche scambio (qualche giorno fa si era parlato di quello con il Dortmund per l’attaccante Guirassy, pista poi appassita). E a centrocampo, a parte l’annosa questione Melo (il brasiliano ha uno stipendio di 5 milioni netti e, a differenza dell’altro brasiliano di rientro, Douglas Luiz, non c’è intenzione di offrirgli un’altra chance), anche Thuram non è certo della permanenza: si è informato il Psg.
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