Il mazzo Juve ingombrante: la Premier vuole Koopmeiners, il più cercato e Gatti tifa Napoli

Quest’altro mazzo è ancora più corposo e, alla fine, ingombrante: raccoglie tutti coloro che già vestono la maglia della Juventus ma che devono essere ceduti per ragioni sia di bilancio sia tecniche e che, proprio per questo combinato disposto, di fatto bloccano le entrate. Sia chiaro: in questa fase di mercato e storica tutti quanti (tranne Yildiz) hanno appeso alla maglietta il cartellino vendesi, ma qualcuno più in vista di altri. Come Di Gregorio , per esempio, che non rientra più nei piani tecnici («La nostra priorità sono un portiere e un attaccante», ha chiarito lo stesso Carnevali ) ma per il quale non ci sono ancora offerte concrete.

Da Kelly a Cambiaso

In difesa è Kelly colui che ha ricevuto sondaggi più avanzati dai club di media Premier che hanno apprezzato la sua crescita in bianconero. Gatti aspetta il Napoli mentre Cabal è in attesa. Potrebbe riaprirsi la pista Barcellona per Cambiaso ma ora, complice anche il Mondiale, è tutto in stand by e infatti la Juve non sta cercando un esterno sinistro di fascia. I casi più scottanti, però, sono tre e riguardano i giocatori arrivati più di recente a Torino e con il maggior carico di aspettative: Koopmeiners, Openda e David.

Esuberi Juve e Thuram: la situazione

L’olandese ha qualche offerta in Premier e la Juve non vuole cederlo per meno di 30 milioni in modo da non ingenerare una minusvalenza; per il belga ci si sta orientando verso il prestito perché è davvero difficile trovare qualcuno disposto a spendere dopo una stagione così complessa; l’attaccante canadese invece non ha offerte concrete ma non è escluso che la Juve riesca a inserirlo in qualche scambio (qualche giorno fa si era parlato di quello con il Dortmund per l’attaccante Guirassy, pista poi appassita). E a centrocampo, a parte l’annosa questione Melo (il brasiliano ha uno stipendio di 5 milioni netti e, a differenza dell’altro brasiliano di rientro, Douglas Luiz, non c’è intenzione di offrirgli un’altra chance), anche Thuram non è certo della permanenza: si è informato il Psg.

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