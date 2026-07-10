Ravanelli entra nella squadra di Aperimercato! Segui il format sul canale YouTube di Tuttosport

L'ex attaccante della Juventus porterà nel programma la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Campione d'Europa in bianconero - a proposito, recuperate l’intervista sul nostro canale per il podcast dedicato alla Champions 1996 -, protagonista di una carriera che lo ha visto indossare maglie prestigiose come quelle di Marsiglia e Lazio, Ravanelli offrirà un punto di vista diretto e competente sui temi più caldi del mercato, sui protagonisti della Serie A e sulle dinamiche che animano il calcio moderno. Naturalmente, con un occhio di riguardo sulla Juventus.

Ravanelli nella squadra di Tuttosport

La sua presenza rappresenta un ulteriore passo nella crescita del progetto video di Tuttosport, che punta a offrire ogni giorno informazione, approfondimento e confronto con ospiti di primo piano. Aperimercato nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare gli appassionati nell'ora dell'aperitivo con tutte le notizie più importanti della giornata, grazie al supporto di Nicolò Schira e della nostra redazione. Al centro, indiscrezioni, trattative, retroscena e analisi sui movimenti delle grandi squadre italiane e internazionali. Nel corso delle puntate si alterneranno giornalisti della redazione, firme di riferimento del mercato, collegamenti dai ritiri, ospiti ed ex protagonisti del calcio. L'arrivo di Ravanelli arricchisce ulteriormente un format pensato per unire informazione e dibattito, con uno sguardo privilegiato su Juventus, Torino e sulle principali vicende del panorama calcistico nazionale. Come ogni giorno, tra sito e quotidiano, proveremo a informarvi su tutto. Con una voce sempre più autorevole. Il progetto YouTube di Tuttosport continua così il proprio percorso di sviluppo, con una programmazione sempre più ricca e una forte attenzione all'interazione con il pubblico. Le dirette consentiranno agli spettatori di commentare in tempo reale, porre domande e interagire. In tutto e per tutto. Ogni puntata sarà un appuntamento partecipato dalla community. Per Ravanelli si apre una nuova avventura, questa volta davanti alle telecamere del canale YouTube di Tuttosport, dove metterà a disposizione competenza e personalità. Di chi ha vissuto da protagonista le grandi sfide del calcio. L'appuntamento è fissato: Aperimercato vi aspetta dal lunedì al venerdì, alle ore 19, sul canale YouTube di Tuttosport.