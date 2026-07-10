Gila al Milan, è ufficiale: cifre e dettagli dell'operazione

Mario Gila è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan . Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34. Nato a Barcellona il 29 agosto 2000, Mario Gila cresce calcisticamente nei settori giovanili spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2021/22, partecipando alla conquista de La Liga. Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee. Il difensore spagnolo fa il suo esordio ufficiale con la Nazionale U21 il 23 settembre 2022, nel 2023 viene convocato per l'Europeo U21, collezionando 3 presenze. Nel 2025 arriva la prima convocazione in Nazionale Maggiore. AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Le cifre dell'operazione

Dopo l'arrivo ieri sera a Milano, oggi è stato il primo giorno in rossonero per Mario Gila: in mattinata il difensore ha prima svolto le visite mediche alla clinica "La Madonnina", poi si è recato presso il Centro Medico Ambrosiano per l'idoneità sportiva. Rientrato per qualche ora in albergo, nel pomeriggio è uscito in direzione Casa Milan, dove ha firmato il contratto da 4,5 milioni a stagione che lo legherà al suo nuovo club per i prossimi cinque anni. Gila indosserà la maglia numero 34 e sarà una pedina importante nello scacchiere del nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim. La cifra finale per il difensore spagnolo si assesta sui 27,5 milioni di euro, con la Lazio che ne verserà la metà (13,75 milioni) al Real Madrid.

Il saluto di Gila alla Lazio

Gila ci ha tenuto a ringraziare il popolo biancoceleste per l'affetto ricevuto nei suoi 4 anni trascorsi nella Capitale: "Vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. Siete una società incredibile, mi avete dato tutto l'amore possibile. Mi sono sentito un giocatore importantissimo. Non so se ritroverò questo amore altrove perché questa città è incredibile e rimarrà sempre nel mio cuore. Vi saluto con un dolore nel cuore immenso", ha detto il difensore nel videomessaggio diffuso tramite i canali ufficiali del club biancoceleste. Lo spagnolo, che si è detto "sicuro" che la Lazio possa tornare a ottenere grandi risultati ("Vi meritate tutto", ha aggiunto), ha ringraziato "tifosi, compagni, allenatori e le persone che lavorano dentro e fuori dallo spogliatoio", oltre "alla mia famiglia e alle persone che hanno sempre creduto in me.Sono arrivato che ero un ragazzo giovane che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista. Qui ho trovato persone e situazioni che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso", ha proseguito, prima di concludere con un "forza Lazio sempre" e senza riuscire a nascondere l'emozione nel salutare la Capitale.