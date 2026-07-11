Kolo Muani-Juve, ora o mai più: si attende l'assist dal Psg, ma occhio all'alternativa

"Costi troppo alti per questa Juve"

Tuttavia ci sarà bisogno di garanzie reali sul pagamento finale. Dunque, se la Juve dovesse decidere di procedere per l'attaccante, dovrà farlo in maniera convinta. Altrimenti rischia di trovarsi con un pugno di mosche, nei giorni in cui l'obiettivo è esclusivamente quello di costruire. L'ad e Massara ne sono consapevoli, non a caso in questi giorni hanno lavorato sulle priorità, che restano le cessioni. Più incontri con vari club di Serie A. Più sondaggi e soprattutto in uscita. La chiave è fondamentalmente sbloccare il mercato: “Credo che dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere dei risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere, dove siamo arrivati e come dobbiamo ricostruire per cercare di arrivare più in alto possibile”, le parole dell'amministratore delegato a margine della 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia.