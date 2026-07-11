Kolo Muani-Juve, ora o mai più: si attende l'assist dal Psg, ma occhio all'alternativa

La sensazione è questa: ora o mai più. La Juve sta facendo di tutto per raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, spingendosi fino a quota 40 milioni. O quasi. È che dovrà far fede l'ultima offerta recapitata ai parigini: Carnevali si è spinto intorno ai 37, cifra che può aumentare successivamente con l'inserimento di alcuni bonus, alcuni più facili da raggiungere, altri più complicati da realizzare. In sostanza, comunque, la Juve ha dato dimostrazione chiara di voler fare dei passi in avanti e perciò decisivi nella trattativa, di voler superare i vari ostacoli che si sono sommati nel percorso.
In cambio, però, si aspetta che dal Psg arrivi un aiuto importante, e che i primi patti - quando quota 40 sembrava poter bastare, per capirsi - vengano a questo punto rispettati. Sarà così? Vedremo. Nel frattempo, stallo alla messicana, tre parti che restano equidistanti. In attesa. Quanto a lungo, chi lo sa.
Juve tra attese e soluzioni: il punto
Probabilmente poco, perché il Paris prenderà queste ore per riflettere sulla situazione di Kolo Muani e poi andrà oltre: una risposta è attesa all'inizio della prossima settimana, ma non c'è grande ottimismo nell'aria, soprattutto perché fino a questo punto i francesi hanno cercato di tenere sempre duro, di non lasciarsi condizionare da possibili o paventati ultimatum.
Se non dovesse andare in porto l'affare, allora la Juve si cautelerà con un'alternativa, provando a pescarla quantomeno di pari livello. No, non si può considerare perciò Pellegrino il piano B. Sulla punta argentina la Juventus ha effettuato un paio di sondaggi, registrando un prezzo (30 milioni) e una resistenza chiara: i gialloblù cederanno il proprio numero nove soltanto a determinate condizioni. In prestito sì, magari si potrà.
"Costi troppo alti per questa Juve"
Tuttavia ci sarà bisogno di garanzie reali sul pagamento finale. Dunque, se la Juve dovesse decidere di procedere per l'attaccante, dovrà farlo in maniera convinta. Altrimenti rischia di trovarsi con un pugno di mosche, nei giorni in cui l'obiettivo è esclusivamente quello di costruire. L'ad e Massara ne sono consapevoli, non a caso in questi giorni hanno lavorato sulle priorità, che restano le cessioni. Più incontri con vari club di Serie A. Più sondaggi e soprattutto in uscita. La chiave è fondamentalmente sbloccare il mercato: “Credo che dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere dei risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere, dove siamo arrivati e come dobbiamo ricostruire per cercare di arrivare più in alto possibile”, le parole dell'amministratore delegato a margine della 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia.
Carnevali non può che chiudere agli arrivi proibitivi, almeno fino a questo momento, almeno finché non farà spazio. Un esempio? Kessié e Brahim. Per ora irraggiungibili. Per ora. “Si parla di giocatori importantissimi - dice Carnevali -, però se analizziamo i costi vediamo che sono oggi non possono entrare a far parte della costruzione di questa società”. Vietato volare alto.
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La sensazione è questa: ora o mai più. La Juve sta facendo di tutto per raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, spingendosi fino a quota 40 milioni. O quasi. È che dovrà far fede l'ultima offerta recapitata ai parigini: Carnevali si è spinto intorno ai 37, cifra che può aumentare successivamente con l'inserimento di alcuni bonus, alcuni più facili da raggiungere, altri più complicati da realizzare. In sostanza, comunque, la Juve ha dato dimostrazione chiara di voler fare dei passi in avanti e perciò decisivi nella trattativa, di voler superare i vari ostacoli che si sono sommati nel percorso.
In cambio, però, si aspetta che dal Psg arrivi un aiuto importante, e che i primi patti - quando quota 40 sembrava poter bastare, per capirsi - vengano a questo punto rispettati. Sarà così? Vedremo. Nel frattempo, stallo alla messicana, tre parti che restano equidistanti. In attesa. Quanto a lungo, chi lo sa.