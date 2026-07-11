Juve, che occasione dal Bayern: nuova idea a centrocampo. Sacrificio Thuram, Kessie e Goretzka...

Juve tra Goretzka e Kessie

Un mediano muscolare, alto un metro e 90, quasi quanto Nemanja Matic, che è 1,95 ma ha quasi 38 anni: di certo non gli manca curriculum e nell’ultima stagione al Sassuolo ha dimostrato di starci alla grande nel campionato italiano, però la Juventus per il momento è sullo sfondo, in attesa di capire se ci saranno sviluppi su altre piste più interessanti. Tornando a Palhinha, ingolosisce perché il calciatore è di sicura affidabilità, di caratura internazionale e pronto subito, ciò di cui necessita Spalletti per poter tornare a competere a certi livelli. E in più può muoversi in saldo, o meglio in prestito oneroso, come successo appunto l’estate scorsa: opzione da tenere d’occhio, dunque.