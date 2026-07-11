Juve, che occasione dal Bayern: nuova idea a centrocampo. Sacrificio Thuram, Kessie e Goretzka...

Il casting prosegue, la lista si allunga e i nomi aumentano: si parla del centrocampista da mettere a disposizione di Luciano Spalletti per aumentare il livello di esperienza internazionale e personalità del reparto. L’ultima tentazione arriva dal Portogallo, lì dove il quotidiano sportivo “A Bola” ha rilanciato l’interesse della Juventus per Joao Palhinha, nell’ultima stagione in prestito al Tottenham ma di proprietà del Bayern Monaco con il quale ha ancora due anni di contratto. La sua permanenza in Baviera è comunque in bilico, dal momento in cui i piani tedeschi sembrano portare altrove: a Londra Palhinha si è contraddistinto in positivo, in una stagione durissima in cui il club inglese ha rischiato la retrocessione.
Il portoghese è stato tra i più brillanti, ma gli Spurs hanno deciso - anche comprensibilmente - di effettuare un investimento mostruoso su Sandro Tonali a centrocampo e dunque di non esercitare il diritto di riscatto: così il 31enne torna sul mercato e, secondo i media portoghesi, in Serie A piace anche al Milan.
Juve tra Goretzka e Kessie
Un mediano muscolare, alto un metro e 90, quasi quanto Nemanja Matic, che è 1,95 ma ha quasi 38 anni: di certo non gli manca curriculum e nell’ultima stagione al Sassuolo ha dimostrato di starci alla grande nel campionato italiano, però la Juventus per il momento è sullo sfondo, in attesa di capire se ci saranno sviluppi su altre piste più interessanti. Tornando a Palhinha, ingolosisce perché il calciatore è di sicura affidabilità, di caratura internazionale e pronto subito, ciò di cui necessita Spalletti per poter tornare a competere a certi livelli. E in più può muoversi in saldo, o meglio in prestito oneroso, come successo appunto l’estate scorsa: opzione da tenere d’occhio, dunque.
Come i parametri zero già accostati al club bianconero in questi giorni: si parte da Franck Kessié, che forse è quello che piace di più a Carnevali e anche a Spalletti, ma che comporta costi ingenti di stipendio e di commissioni. Si può fare, però la dirigenza juventina si guarda attorno. Non costerebbe poco nemmeno prendere, anche da svincolato, Leon Goretzka che pure è un nome spendibile in ottica bianconera, dopo i sondaggi approfonditi del Milan poi rimasti tali e mai convertiti in una vera e propria trattativa: anche il club bianconero, però, ha preso informazioni in attesa di decidere quale strada intraprendere.
Thuram per fare cassa
Ma è altrettanto evidente che prima la Juventus debba vendere, con doppia valenza: liberare spazio in rosa, ma anche risorse in cassa. Il più chiacchierato resta Khephren Thuram, rientrato dalle vacanze in anticipo alla Continassa e desideroso di ricominciare: a Torino, per ora, in mancanza di offerte adeguate e di destinazioni gradite. Il Psg sarebbe la grande tentazione per il figlio d'arte, ma al momento i discorsi non sono entrati nel vivo.
Non sono arrivate proposte concrete per Teun Koopmeiners, altro sacrificabile in mediana: un reparto che andrà sfoltito, perché rientreranno dai prestiti i brasiliani Douglas Luiz e Arthur Melo. E se il primo potrebbe anche provare a giocarsi una chance con Spalletti, al secondo va trovata adeguata sistemazione.
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Il casting prosegue, la lista si allunga e i nomi aumentano: si parla del centrocampista da mettere a disposizione di Luciano Spalletti per aumentare il livello di esperienza internazionale e personalità del reparto. L’ultima tentazione arriva dal Portogallo, lì dove il quotidiano sportivo “A Bola” ha rilanciato l’interesse della Juventus per Joao Palhinha, nell’ultima stagione in prestito al Tottenham ma di proprietà del Bayern Monaco con il quale ha ancora due anni di contratto. La sua permanenza in Baviera è comunque in bilico, dal momento in cui i piani tedeschi sembrano portare altrove: a Londra Palhinha si è contraddistinto in positivo, in una stagione durissima in cui il club inglese ha rischiato la retrocessione.
Il portoghese è stato tra i più brillanti, ma gli Spurs hanno deciso - anche comprensibilmente - di effettuare un investimento mostruoso su Sandro Tonali a centrocampo e dunque di non esercitare il diritto di riscatto: così il 31enne torna sul mercato e, secondo i media portoghesi, in Serie A piace anche al Milan.