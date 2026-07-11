Milan, chi si rivede: Doué per Amorim, pronto un contratto da 5 anni a 2,5 milioni. Alternativa Belghali

Dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila il Diavolo vuole sfrecciare sulla fascia. Precisamente sulla corsia laterale destra, visto che Rubén Amorim appare intrigato dalla possibilità di schierare Alexis Saelemaekers a piede invertito sulla sinistra. Ecco perché sulle scrivanie del quarto piano di via Aldo Rossi è tornato a circolare con forza il dossier relativo a Guéla Doué . Il nazionale ivoriano era già stato cercato un anno fa di questi tempi, ma lo Strasburgo aveva sparato alto spaventando il Milan, che non disponeva all’epoca di un grosso budget per il mercato. Adesso però potrebbe essere tutta un’altra storia. Merito della discesa in campo in prima persona di Gerry Cardinale, che negli ultimi due suoi blitz milanesi ha portato in dote acquisti da oltre 100 milioni (Ramos e Gila). Ecco perché appare sempre più probabile che si vada verso il più classico dei “non c’è due senza tre”. Motivo per cui il laterale classe 2002 è tornato di grande attualità per la dirigenza milanista. Un esterno di forza e qualità che sembra l’ideale per il 3-4-2-1 targato Amorim.

Contatti in corso con Doué

Avviati i contatti con l’entourage del giocatore, che ha aperto con entusiasmo dinanzi alla possibilità di un trasferimento a Milano. Pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Adesso va trovata un’intesa con la formazione francese. Situazione da seguire con attenzione nei prossimi giorni. Nel frattempo il Milan si è informato pure su Rafik Belghali, valutato intorno ai 15 milioni dal Verona. Il terzino algerino si è messo in luce durante il Mondiale e piace anche alla Fiorentina.

Gli altri colpi nel mirino

Non solo il quinto di destra come rinforzo: il Milan rimane alla ricerca di un esterno d’attacco per rinforzare il reparto offensivo. Fari sempre puntati su Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen), Kostantinos Karestas (Genk) e Can Uzun (Eintracht Francoforte). Il bosniaco (nel mirino pure dell’Atalanta) ha stregato l’advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic durante la Coppa del Mondo. Giocate da funambolo che hanno mandato in estasi lo svedese. Tanto da caldeggiarlo al management milanista. Il classe 2007 tra l’altro era nei radar del Milan da un po’: basti pensare che l’ex dt Moncada si era recato a Cardiff a fine marzo per visionarlo dal vivo in occasione del Playoff tra Galles e Bosnia. Pure il greco piace parecchio, anche se il prezzo è elevato. Mentre per la difesa occhio alla situazione di Fikayo Tomori (in scadenza nel 2027): dovesse partire l’inglese, a quel punto il Diavolo ingaggerebbe un altro centrale. Piacciono Gonçalo Inacio (Sporting), Antonio Silva (Benfica) e Thomas Kristensen (Udinese). Di quest’ultimo si è parlato a margine della visita del dt dei friulani, Gianluca Nani, mercoledì a Casa Milan. Occasione nella quale il club bianconero ha sondato il terreno per il mediano francese Warren Bondo, rientrato in rossonero dopo il prestito alla Cremonese.