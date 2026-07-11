Atletico Madrid, ufficiale Hjulmand: l'ex Lecce vola in Liga per una cifra monstre

L'Atletico Madrid ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista danese Morten Hjulmand, ex giocatore del Lecce. Con un investimento di una quarantina di milioni, il club rinforza così il cuore della squadra guidata da Diego Simeone. Il 27enne, che ha firmato un contratto quinquennale con i Colchoneros, dopo aver giocato nel Lecce due stagioni, in serie B e in serie A, era stato ceduto tre anni fa allo Sporting Lisbona, con cui ha vinto anni due campionati e una coppa di Portogallo.

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