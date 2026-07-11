Alex Jimenez, altro colpo Paratici: la Fiorentina riporta in Italia l’ex Milan

Un altro colpo, la Fiorentina scatenata con il ds Fabio Paratici sul mercato: arriva in viola Alex Jimenez. Dopo Atta dall'Udinese, Grosso avrà a disposizione per la prossima stagione anche l'esterno spagnolo nell'ultima annata in Premier League. Trattativa chiusa infatti con il Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un'operazione che permetterà alla Fiorentina di valutare il giovane talento nella prossima stagione prima di decidere se procedere con l'acquisto a titolo definitivo.
Jimenez in città
L'ex Milan, classe 2005, era stato riscattato recentemente dagli inglesi. Nella stagione 2024-25 era stato lanciato in pianta stabile da Fonseca tra i rossoneri, prima di andare via all'arrivo di Allegri per dissidi con lo stesso tecnico livornese. Il giocatore spagnolo si trova già a Firenze: dopo aver completato la prima parte dei test fisici all'esterno, Jimenez ha infatti raggiunto il centro sportivo della Viola, dove sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito.