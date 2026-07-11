Alex Jimenez, altro colpo Paratici: la Fiorentina riporta in Italia l’ex Milan

Jimenez in città

L'ex Milan, classe 2005, era stato riscattato recentemente dagli inglesi. Nella stagione 2024-25 era stato lanciato in pianta stabile da Fonseca tra i rossoneri, prima di andare via all'arrivo di Allegri per dissidi con lo stesso tecnico livornese. Il giocatore spagnolo si trova già a Firenze: dopo aver completato la prima parte dei test fisici all'esterno, Jimenez ha infatti raggiunto il centro sportivo della Viola, dove sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito.