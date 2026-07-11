Atta alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato del club

Arthur Atta è un nuovo calciatore della Fiorentina . Arriva l'ufficialità direttamente da parte del club viola, con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist". Acquistato dall' Udinese per 30 milioni più bonus , Atta sarà un perno del centrocampo del nuovo allenatore viola Fabio Grosso .

Le prime parole di Atta

"Sono molto contento, arrivare qui è un importante step. Non vedo l'ora di giocare e indossare questa maglia. Sogno una bella stagione, sono certo che faremo bene". Queste le prime parole da neo giocatore viola di Atta, che sulla trattativa ha aggiunto: "Ho parlato tanto con Paratici e il mister, sono sicuro che sia il progetto giusto per me". Il centrocampista francese ha poi rivelato chi sono i suoi idoli: "Cristiano Ronaldo e Pogba mi piacciono tanto". Infine, sulle sue caratteristiche: "Sono un giocatore versatile che ama trovare gli spazi, sono tecnico. Devo migliorare sotto porta, l'anno scorso potevo fare di più in termini di gol, e sui colpi di testa", ha concluso.