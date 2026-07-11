Calciomercato Juve: scaricato dallo United, l'intrigo stuzzica Carnevali. E per Spalletti sarebbe...

Com’era? Ah, sì: che i sogni son desideri. Che però desiderarli non è che basti. Anzi, fosse così, sarebbe tutto molto più semplice, mercato della Juve compreso. E invece. Invece ci sono i paletti, ci sono i budget, ci sono le possibilità e solo di conseguenza i nomi percorribili. Uno di questi è Franck Kessié, un altro può essere Leon Goretzka: con gli entourage di entrambi, i bianconeri hanno tenuto vivi i contatti. Ed è naturalmente una questione tanto economica quanto tecnica. L’ivoriano piace in tutto e per tutto, decisamente meno per le richieste fatte, otto milioni a stagione e un’annualità garantita solamente alla firma; il tedesco intriga ma è considerato in un’altra, diversa fase di carriera: il timore è che le richieste di Spalletti possano essere troppo stringenti per tenuta e fisicità mostrate finora. Perciò, ecco, bisognerà trovare una quadra. O qualcuno in grado di reggere entrambi i fronti.