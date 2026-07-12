Pellegrino, primo assalto Juve a vuoto: ecco perché. E la carta Vlahovic può ribaltare tutto

Carnevali l’ha detto chiaramente. Il margine d’errore rasenta lo zero e con i presupposti del Settlement Agreement, la Juve non può concedersi il lusso di lasciare che sia la frenesia a orientarne il passo gara. Anche perché, all’alba del 12 di luglio, sono ancora troppe le variabili che potrebbero trasformare potenziali “ dissanguamenti finanziari ” in vere e proprie occasioni. Da cogliere al volo. Vale per la porta, con i bianconeri più che disposti ad attendere la fine del Mondiale per esperire ogni tentativo possibile sul fronte Dibu Martinez - per il quale l’Aston Villa non indietreggia di un millimetro a fronte delle richieste di abbassare le pretese per il cartellino - come per difesa e centrocampo. L’unica eccezione riguarda, infatti, il centravanti. Non la coppia, s’intende, - la dirigenza bianconera ha messo in preventivo da tempo la necessità di consegnarne un paio a Spalletti , a prescindere da ciò che si deciderà per Ekhator - ma almeno uno dei due.

Attacco Juve, cambia tutto

E se fino a pochi giorni fa si credeva che ad avere la priorità sarebbe stato il futuro titolare, e cioè uno tra Kolo Muani, Vlahovic e Sorloth, i recenti sviluppi raccontano esattamente il contrario. Il primo ad arrivare, infatti, potrebbe essere proprio il “loro” alter ego: Mateo Pellegrino. Le ragioni sono diverse e spaziano dai rapporti eccellenti con il Parma, che ha dato apertura totale alla cessione del ragazzo, al fatto che Lucio da domani - al contrario di quanto promessogli dalla dirigenza più e più volte - si ritroverà a lavorare con un parco attaccanti senza alcuna prospettiva o direzione. Da Openda, per il quale andrà trovata una sistemazione in prestito alla svelta tra Coventry, Lione, Rennes, Lens e Leeds; a Jonathan David, sul quale non si registra ancora alcun interessamento, complice un Mondiale tutt’altro che esaltante (la tripletta al Qatar non si è rivelata altro che un mero fuoco fatuo).