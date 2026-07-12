Pellegrino, primo assalto Juve a vuoto: ecco perché. E la carta Vlahovic può ribaltare tutto

Carnevali l’ha detto chiaramente. Il margine d’errore rasenta lo zero e con i presupposti del Settlement Agreement, la Juve non può concedersi il lusso di lasciare che sia la frenesia a orientarne il passo gara. Anche perché, all’alba del 12 di luglio, sono ancora troppe le variabili che potrebbero trasformare potenziali “dissanguamenti finanziari” in vere e proprie occasioni. Da cogliere al volo. Vale per la porta, con i bianconeri più che disposti ad attendere la fine del Mondiale per esperire ogni tentativo possibile sul fronte Dibu Martinez - per il quale l’Aston Villa non indietreggia di un millimetro a fronte delle richieste di abbassare le pretese per il cartellino - come per difesa e centrocampo. L’unica eccezione riguarda, infatti, il centravanti. Non la coppia, s’intende, - la dirigenza bianconera ha messo in preventivo da tempo la necessità di consegnarne un paio a Spalletti, a prescindere da ciò che si deciderà per Ekhator - ma almeno uno dei due.
Attacco Juve, cambia tutto
E se fino a pochi giorni fa si credeva che ad avere la priorità sarebbe stato il futuro titolare, e cioè uno tra Kolo Muani, Vlahovic e Sorloth, i recenti sviluppi raccontano esattamente il contrario. Il primo ad arrivare, infatti, potrebbe essere proprio il “loro” alter ego: Mateo Pellegrino. Le ragioni sono diverse e spaziano dai rapporti eccellenti con il Parma, che ha dato apertura totale alla cessione del ragazzo, al fatto che Lucio da domani - al contrario di quanto promessogli dalla dirigenza più e più volte - si ritroverà a lavorare con un parco attaccanti senza alcuna prospettiva o direzione. Da Openda, per il quale andrà trovata una sistemazione in prestito alla svelta tra Coventry, Lione, Rennes, Lens e Leeds; a Jonathan David, sul quale non si registra ancora alcun interessamento, complice un Mondiale tutt’altro che esaltante (la tripletta al Qatar non si è rivelata altro che un mero fuoco fatuo).
Ekhator non basta e Pellegrino piace in Premier e Liga
Fino ad arrivare ad Arkadiusz Milik, ormai prossimo all’addio: si lavora perché l’ipotesi della rescissione consensuale del contratto diventi presto realtà. L’unico a “salvarsi” è il giovane Ekhator che, però, da solo non può bastare a Spalletti per iniziare a costruire i presupposti della Juve che verrà. E a fronte dell’incertezza più totale su chi sarà il futuro titolare davanti - a questo punto, uno tra Kolo e Vlahovic - la Juve sembrerebbe più che decisa ad assicurarsi subito l’altra punta. Anche perché su Pellegrino, che continua a dare priorità alla Juve, resta forte l’interesse di una serie di club di Premier League e Liga.
I costi di Pellegrino
Da qui, la scelta di andare oltre i sondaggi degli scorsi giorni per imbastire una trattativa vera e propria con il Parma che, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto dai bianconeri una prima offerta ufficiale per il cartellino dell’attaccante argentino. Nello specifico: un anno di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni a condizioni facilmente raggiungibili (il decimo posto in Serie A). La risposta del Parma? Un “no” secco, non tanto per la valutazione in sé, ma dettato dall’esigenza di incassare subito le fiches così da poter rimpiazzare il ragazzo sul mercato.
La carta Vlahovic
Insomma, il Parma si dice disposto a cederlo a quel prezzo, a patto che si propenda per la cessione a titolo definitivo. O, in alternativa, imbastendo un prestito decisamente più oneroso. Ipotesi - al momento - poco percorribile. Ma le parti, dicevamo, sono vicine. Anzi, vicinissime. La Juve ha giusto chiesto al Parma di tenere l’affare in standby per qualche giorno, in attesa di sviluppi - manco a dirlo - sul doppio asse Kolo-Vlahovic. Qualora, infatti, i parigini a sorpresa dovessero cedere all’ultimo rilancio bianconero ( 37 milioni più bonus) il duo Carnevali-Massara proverebbe prima ad assicurarsi il francese. Ma si tratta, appunto, di un “se” grosso come una casa.
La carta Vlahovic, in questo senso, è una discriminante non di poco conto perché la trattativa con il Parma decolli nei prossimi giorni. Se la Juve dovesse riscontrare la disponibilità del ragazzo (svincolato) a firmare un contratto da 6.5 milioni l’anno, non dovendo sobbarcarsi alcuna spesa per il suo cartellino potrebbe permettersi di versare subito al Parma i 30 milioni per Pellegrino. Un colpo da biliardo che rasserenerebbe - e non poco - Spalletti e la stessa dirigenza.
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Carnevali l’ha detto chiaramente. Il margine d’errore rasenta lo zero e con i presupposti del Settlement Agreement, la Juve non può concedersi il lusso di lasciare che sia la frenesia a orientarne il passo gara. Anche perché, all’alba del 12 di luglio, sono ancora troppe le variabili che potrebbero trasformare potenziali “dissanguamenti finanziari” in vere e proprie occasioni. Da cogliere al volo. Vale per la porta, con i bianconeri più che disposti ad attendere la fine del Mondiale per esperire ogni tentativo possibile sul fronte Dibu Martinez - per il quale l’Aston Villa non indietreggia di un millimetro a fronte delle richieste di abbassare le pretese per il cartellino - come per difesa e centrocampo. L’unica eccezione riguarda, infatti, il centravanti. Non la coppia, s’intende, - la dirigenza bianconera ha messo in preventivo da tempo la necessità di consegnarne un paio a Spalletti, a prescindere da ciò che si deciderà per Ekhator - ma almeno uno dei due.
Attacco Juve, cambia tutto
E se fino a pochi giorni fa si credeva che ad avere la priorità sarebbe stato il futuro titolare, e cioè uno tra Kolo Muani, Vlahovic e Sorloth, i recenti sviluppi raccontano esattamente il contrario. Il primo ad arrivare, infatti, potrebbe essere proprio il “loro” alter ego: Mateo Pellegrino. Le ragioni sono diverse e spaziano dai rapporti eccellenti con il Parma, che ha dato apertura totale alla cessione del ragazzo, al fatto che Lucio da domani - al contrario di quanto promessogli dalla dirigenza più e più volte - si ritroverà a lavorare con un parco attaccanti senza alcuna prospettiva o direzione. Da Openda, per il quale andrà trovata una sistemazione in prestito alla svelta tra Coventry, Lione, Rennes, Lens e Leeds; a Jonathan David, sul quale non si registra ancora alcun interessamento, complice un Mondiale tutt’altro che esaltante (la tripletta al Qatar non si è rivelata altro che un mero fuoco fatuo).