Lucumì preferito, la Juve le prova tutte. Muharemovic, la chiave può essere Ekhator: le ultime

I confronti sono all’ordine del giorno e raccontano di una Juve decisa a prendersi tutto il tempo necessario per valutare sul tavolo ogni singola combinazione possibile prima di appaltare il restyling del reparto difensivo. Anche perché ci sarà da fare chiarezza - anzitutto - sul fronte delle cessioni. E cioè individuando chi, oltre ai vari esuberi (Gatti e Cabal) sarà chiamato a far spazio ai nuovi arrivati. E l’indiziato numero uno, in questo senso, resta Lloyd Kelly. Il centrale inglese ha mercato in Premier League e - sulla carta - potrebbe portare nelle casse del club un gruzzoletto sufficiente per sostituirlo con un profilo più strutturato e affidabile. Specie in fase di costruzione, dove Kelly, al netto di qualche picco sporadico, ha fatto infuriare più e più volte Lucio nel corso della stagione. Qualora il centrale inglese dovesse partire, il primo nome della lista di Carnevali continua a coincidere con quello di Jhon Lucumi. Per distacco, il profilo preferito da Luciano Spalletti.