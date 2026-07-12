Lucumì preferito, la Juve le prova tutte. Muharemovic, la chiave può essere Ekhator: le ultime

I confronti sono all’ordine del giorno e raccontano di una Juve decisa a prendersi tutto il tempo necessario per valutare sul tavolo ogni singola combinazione possibile prima di appaltare il restyling del reparto difensivo. Anche perché ci sarà da fare chiarezza - anzitutto - sul fronte delle cessioni. E cioè individuando chi, oltre ai vari esuberi (Gatti e Cabal) sarà chiamato a far spazio ai nuovi arrivati. E l’indiziato numero uno, in questo senso, resta Lloyd Kelly. Il centrale inglese ha mercato in Premier League e - sulla carta - potrebbe portare nelle casse del club un gruzzoletto sufficiente per sostituirlo con un profilo più strutturato e affidabile. Specie in fase di costruzione, dove Kelly, al netto di qualche picco sporadico, ha fatto infuriare più e più volte Lucio nel corso della stagione. Qualora il centrale inglese dovesse partire, il primo nome della lista di Carnevali continua a coincidere con quello di Jhon Lucumi. Per distacco, il profilo preferito da Luciano Spalletti.
Guai, infatti, a illudersi che quella scaramuccia tra i due dell’ultima sfida con il Bologna - con tanto di gesti provocatori inscenati dal colombiano nei confronti di Chico - possa essere rimasta sullo stomaco al tecnico bianconero. Della serie: “Quel che succede in campo, resta in campo”. E ne abbiamo avuto prova nei giorni scorsi, quando pochi istanti prima della sfida tra Colombia e Portogallo, Lucumi ha voluto abbracciare proprio Conceiçao. Ma è inevitabile che le preferenze di Spalletti debbano quagliare con le disponibilità del club bianconero. Vale per tutti i reparti, difesa comprese. E da qualche parte, vuoi o non vuoi, ci sarà da scendere a compromessi. Specie qualora il Bologna non dovesse inscenare - da qui alla fine del mercato - alcun passo in avanti nei confronti della dirigenza bianconera.
Muharemovic tra pretese e disponibilità
Troppa, ancora, la distanza tra domanda e offerta, con i rossoblù che non sembrano disposti a considerare proposte inferiori ai 28 milioni. Per intenderci, la stessa cifra della clausola rescissoria valida fino al 15 di luglio. La Juve, in ogni caso, le proverà tutte pur di abbassare il costo del cartellino. Tutto fuorché una missione semplice, considerando che non mancano le pretendenti per Lucumi, finito da tempo pure nei radar dell’Inter. Motivo per cui la Juve non ha nessuna intenzione di accantonare in via definitiva una delle possibile piste alternative: quella che porterebbe a Tarik Muharemovic.
Anche qui, però, ci sarà da lavorare parallelamente per trovare una formula che possa avvicinare pretese e disponibilità dei due club in questione. Il Sassuolo continua a ribadire che per assicurarsene le prestazioni servirà un’offerta pari a 40 milioni. Cifra fuori portata per i bianconeri, al netto del fatto che - detenendo il 50% sulla futura rivendita - vedrebbero entrare nelle proprie casse una ventina di milioni da indirizzare per gli altri colpi di mercato e per registrare una copiosa plusvalenza a bilancio. E se è vero che l’ipotetica cessione del bosniaco in Premier - piace molto a Leeds, Sunderland e Bournemouth - garantirebbe sufficiente liquidità per affondare sul fronte Lucumi, è altrettanto vero che Carnevali starebbe ancora valutando se, per la Juve, non sarebbe più conveniente un ritorno del ragazzo in bianconero.
La carta Ekhator
Da qui, l’ultima idea, tutta ancora da esperire, per provare a convincere i neroverdi ad abbassare i costi dell’operazione: inserire nell’affare il prestito di Jeff Ekhator. Una soluzione che, sulla carta, farebbe contenti tutti, a cominciare dalla stessa Juventus, ben contenta di poterne seguire da vicino la crescita in un club dove gli sarebbe garantito sufficiente spazio. Ma si tratta di un’operazione, ad oggi, ancora in fase embrionale.
La Juve, prima, dovrà capire se riuscirà a piazzare tutti gli esuberi del parco attaccanti. Se partiranno sia David che Openda, Spalletti sarà lieto di vedere nell’azzurro il suo terzo bomber. Viceversa, se David dovesse rimanere a Torino - scenario da non escludere, considerando che ad oggi non si registra l’interesse di alcun club per il cartellino del canadese - è probabile che la Juve si troverà costretta a girare Ekhator in prestito altrove.
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I confronti sono all’ordine del giorno e raccontano di una Juve decisa a prendersi tutto il tempo necessario per valutare sul tavolo ogni singola combinazione possibile prima di appaltare il restyling del reparto difensivo. Anche perché ci sarà da fare chiarezza - anzitutto - sul fronte delle cessioni. E cioè individuando chi, oltre ai vari esuberi (Gatti e Cabal) sarà chiamato a far spazio ai nuovi arrivati. E l’indiziato numero uno, in questo senso, resta Lloyd Kelly. Il centrale inglese ha mercato in Premier League e - sulla carta - potrebbe portare nelle casse del club un gruzzoletto sufficiente per sostituirlo con un profilo più strutturato e affidabile. Specie in fase di costruzione, dove Kelly, al netto di qualche picco sporadico, ha fatto infuriare più e più volte Lucio nel corso della stagione. Qualora il centrale inglese dovesse partire, il primo nome della lista di Carnevali continua a coincidere con quello di Jhon Lucumi. Per distacco, il profilo preferito da Luciano Spalletti.
Guai, infatti, a illudersi che quella scaramuccia tra i due dell’ultima sfida con il Bologna - con tanto di gesti provocatori inscenati dal colombiano nei confronti di Chico - possa essere rimasta sullo stomaco al tecnico bianconero. Della serie: “Quel che succede in campo, resta in campo”. E ne abbiamo avuto prova nei giorni scorsi, quando pochi istanti prima della sfida tra Colombia e Portogallo, Lucumi ha voluto abbracciare proprio Conceiçao. Ma è inevitabile che le preferenze di Spalletti debbano quagliare con le disponibilità del club bianconero. Vale per tutti i reparti, difesa comprese. E da qualche parte, vuoi o non vuoi, ci sarà da scendere a compromessi. Specie qualora il Bologna non dovesse inscenare - da qui alla fine del mercato - alcun passo in avanti nei confronti della dirigenza bianconera.