Zaniolo tiene in ansia l'Udinese: non si allena e spunta un certificato medico. Soulè verso l'addio

Ci risiamo. In casa Udinese sono alle prese con l’ennesima puntata del caso Zaniolo. Una telenovela che sta prendendo una piega preoccupante, dopo che a inizio settimana era stata trovata l’intesa (almeno verbalmente…) in merito al ritocco dell’ingaggio a 1,8 milioni a supportare il rinnovo fino al 2029. Peccato che dalle parole non si sia passati ai fatti e così Nicolò Zaniolo si è chiamato fuori, disertando gli ultimi allenamenti attraverso il certificato medico presentato in cui si evidenzia un problema di salute tale per cui il classe 1999 non sia idoneo ad allenarsi.