Zaniolo tiene in ansia l'Udinese: non si allena e spunta un certificato medico. Soulè verso l'addio

Ci risiamo. In casa Udinese sono alle prese con l’ennesima puntata del caso Zaniolo. Una telenovela che sta prendendo una piega preoccupante, dopo che a inizio settimana era stata trovata l’intesa (almeno verbalmente…) in merito al ritocco dell’ingaggio a 1,8 milioni a supportare il rinnovo fino al 2029. Peccato che dalle parole non si sia passati ai fatti e così Nicolò Zaniolo si è chiamato fuori, disertando gli ultimi allenamenti attraverso il certificato medico presentato in cui si evidenzia un problema di salute tale per cui il classe 1999 non sia idoneo ad allenarsi.
E così è di nuovo alta tensione tra le parti. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma non va escluso uno strappo tra le parti. Nel frattempo la famiglia Pozzo ha blindato il dt Gianluca Nani col prolungamento del contratto per un’altra stagione. Sempre più scatenata la Fiorentina che piazza il quarto colpo in entrata dopo Viery, Dragusin e Atta (ieri l’ufficialità dell’acquisto: arriva dall’Udinese per 27 milioni più 5 di bonus e il 30% sulla futura vendita in favore dei friulani): fatta anche per il terzino destro Alex Jiménez, che arriva in prestito con diritto di riscatto (20 milioni) dal Bournemouth, che avrà il 30% sulla futura vendita.
Roma, Soulè verso l'addio
Contratto fino al 2031 per lo spagnolo, che potrebbe essere affiancato sulla fascia opposta dal connazionale Oso. Pronti 12 milioni per strappare il laterale mancino al Siviglia; mentre per l’esterno sinistro è pronto un quinquennale da 1,3 milioni annui. In uscita c’è sempre Dodò, sondato da Nottingham Forest, Napoli e Inter.
Il Venezia si rifà il look in attacco: dopo Rrahmani in arrivo anche Adams dal Siviglia per 12 milioni più 3 di bonus; mentre domani è previsto il rinnovo del gioiellino Okoro fino al 2031. Mati Soulè resta in uscita dalla Roma e può essere sacrificato dal club giallorosso per fare cassa dinanzi a proposte da 35-40 milioni: l’argentino piace a Sunderland, Dortmund, Stoccarda e club arabi.
Balotelli riabbraccia Enock
Da un talento albiceleste all’altro: il Napoli è in chiusura per Exequiel Zeballos. Al Boca Juniors andranno circa 10 milioni; mentre l’esterno d’attacco si legherà agli azzurri fino al 2031 con uno stipendio da 1,4 milioni annui. Ai saluti invece Zerbin e Hasa che appaiono diretti al Frosinone, che riprende Calvani (Genoa) e Cittadini (Atalanta). Nuovo tentativo dell’Atalanta per Alajbegovic (Leverkusen). Continua il casting per trovare il centrocampista giusto da parte del Bologna: nei pensieri del dt Sartori riprende quota Ugresic (Partizan Belgrado), di nuovo favorito su Folorunsho (Napoli) e Amondarain (Estudiantes). Restando in Emilia: Barbieri (Cremonese) resta nel mirino del Sassuolo. Il Como non molla la presa per Davinson Sanchez: offerti 25 milioni al Galatasaray, che ne vuole almeno 30.
Intanto i lombardi e il Parma vogliono il gioiellino Salomon Karouma (classe 2010 del Servette), cercato pure da Levante e Bayern. Infine uno sguardo all’estero, dove il colpo del giorno lo firma l’Atletico Madrid ingaggiando Hjulmand dallo Sporting per 45 milioni (bonus compresi). Il Psg è vicino a prelevare Ferran Torres (accordo tra i transalpini e la punta spagnola per un quinquennale) dal Barcellona, che chiude per Adeyemi (arriverà dal Dortmund per 22 milioni più 7 di bonus); mentre Enock Barwuah raggiunge il fratello maggiore Mario Balotelli all’Al-Ittifaq a Dubai.
Ci risiamo. In casa Udinese sono alle prese con l’ennesima puntata del caso Zaniolo. Una telenovela che sta prendendo una piega preoccupante, dopo che a inizio settimana era stata trovata l’intesa (almeno verbalmente…) in merito al ritocco dell’ingaggio a 1,8 milioni a supportare il rinnovo fino al 2029. Peccato che dalle parole non si sia passati ai fatti e così Nicolò Zaniolo si è chiamato fuori, disertando gli ultimi allenamenti attraverso il certificato medico presentato in cui si evidenzia un problema di salute tale per cui il classe 1999 non sia idoneo ad allenarsi.
E così è di nuovo alta tensione tra le parti. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma non va escluso uno strappo tra le parti. Nel frattempo la famiglia Pozzo ha blindato il dt Gianluca Nani col prolungamento del contratto per un’altra stagione. Sempre più scatenata la Fiorentina che piazza il quarto colpo in entrata dopo Viery, Dragusin e Atta (ieri l’ufficialità dell’acquisto: arriva dall’Udinese per 27 milioni più 5 di bonus e il 30% sulla futura vendita in favore dei friulani): fatta anche per il terzino destro Alex Jiménez, che arriva in prestito con diritto di riscatto (20 milioni) dal Bournemouth, che avrà il 30% sulla futura vendita.