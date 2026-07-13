"Club interessato a Garnacho", la Roma spera: le parole di Xabi Alonso

"C'è un interesse da parte di un altro club, quindi vediamo come si svilupperà la situazione". Xabi Alonso apre le porte alla cessione di Alejandro Garnacho, esterno accostato alla Roma e per il quale non sembra esserci più posto al Chelsea. "Spero che la vicenda si concluda nel miglior modo possibile per tutte le parti", ha aggiunto il tecnico spagnolo, che invece intende dare un'altra chance a Nicolas Jackson, di ritorno dal prestito al Bayern ("verrà con noi in Asia") mentre su Enzo Fernandez, dato in orbita Real Madrid, aggiunge: "Abbiamo parlato. Ma come potete immaginare, ciò di cui abbiamo parlato rimane privato. Se voglio che resti? Sì".
Palestra al Chelsea, il saluto all'Atalanta
La lotta al titolo in Premier e il Mondiale
Nella sua prima conferenza stampa da allenatore dei Blues, Alonso assicura di aver visto giocatori vogliosi di "disputare una buona stagione. Dopo l'anno scorso ripartiamo da zero, ci sono nuovi volti nello staff e anche un nuovo allenatore, ma sono davvero entusiasti di quello che stiamo facendo. C'è energia positiva, entusiasmo. Dobbiamo prepararci bene, abbiamo tempo per farlo. E' davvero importante costruire la mentalità giusta per competere, creare le basi corrette". Se il Chelsea possa da subito lottare per il titolo, Xabi Alonso non lo sa: "Sarà il tempo a dirlo. Sono sicuro che abbiamo l'ambizione di vincere molte partite e di essere competitivi. Ma sono anche fiducioso, possiamo vivere una grande stagione". Non manca una battuta sui Mondiali e sulla sua Spagna: "Hanno una grande squadra, riesco a immaginarli vincere questo Mondiale".