"Club interessato a Garnacho", la Roma spera: le parole di Xabi Alonso

Palestra al Chelsea, il saluto all'Atalanta

La lotta al titolo in Premier e il Mondiale

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore dei Blues, Alonso assicura di aver visto giocatori vogliosi di "disputare una buona stagione. Dopo l'anno scorso ripartiamo da zero, ci sono nuovi volti nello staff e anche un nuovo allenatore, ma sono davvero entusiasti di quello che stiamo facendo. C'è energia positiva, entusiasmo. Dobbiamo prepararci bene, abbiamo tempo per farlo. E' davvero importante costruire la mentalità giusta per competere, creare le basi corrette". Se il Chelsea possa da subito lottare per il titolo, Xabi Alonso non lo sa: "Sarà il tempo a dirlo. Sono sicuro che abbiamo l'ambizione di vincere molte partite e di essere competitivi. Ma sono anche fiducioso, possiamo vivere una grande stagione". Non manca una battuta sui Mondiali e sulla sua Spagna: "Hanno una grande squadra, riesco a immaginarli vincere questo Mondiale".