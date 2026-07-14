Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibili

Juve, obiettivo difesa: Lucumi e le alternative sul mercato

C’è poi il fronte relativo alla difesa, un altro reparto che si vuole ridisegnare cominciando dal ruolo di centrale sinistro. Il prescelto è Lucumi, il colombiano del Bologna che è gravato da una clausola di 28 milioni che scadrà a metà luglio. I bianconeri non hanno intenzioni di pagarla e aspettano che scada per riprendere le trattative portate avanti nelle ultime settimane di giugno, ma intanto - complice anche il buon Mondiale del colombiano - la concorrenza sia interna con l’Inter sia esterna dalla Premier) è aumentata. Strategia mutata anche su Muharemovic che era molto vicino all’arrivo in bianconero e che ora invece è sempre più indirizzato verso la Premier: una opzione che la stessa Juventus vede di buon occhio poiché incasserebbe il 50 per cento dei proventi derivanti dalla sua vendita da parte del Sassuolo. Tra gli svincolati, infine, resta aperto l’interesse per l’inglese Stones.