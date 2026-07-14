Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibili

Dal Dibu Martinez a Lucumi, il club bianconero all’inseguimento: priorità in porta e in attacco, ma tutti i reparti vanno sistemati
Stefano Salandin

TORINO - Due strade parallele che, almeno così si augurano i tifosi bianconeri, saranno presto destinate a incontrarsi proficuamente: quella della preparazione sul campo e quella del mercato. Quella più tortuosa e piena di insidie la stanno percorrendo Giovanni Carnevali e Ricky Massara, gli uomini scelti dalla proprietà bianconera per mettere in sesto contemporaneamente i conti e l’assetto tecnico di club e squadra. Guidati da un mantra: prima vendere e poi comprare.

 

 

Speranza Martinez

Con qualche eccezione, certo, come quella che riguarda il portiere e il centravanti, vere e proprie priorità tecniche per Spalletti. La speranza di arrivare a Dibu Martinez è sempre viva, ma l’Aston Villa non pare minimarket intenzionato a calare le pretese e la Juve non vorrebbe pagare nulla per un portiere che compirà 34 anni a settembre. Le alternative portano al giapponese Suzuki e a Vicario, con Alisson che resta sullo sfondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

La situazione in attacco

Quanto al centravanti, la trattativa con il Psg per Kolo Muani si conferma complicata e malmostosa assai, con i francesi che non sembrano intenzionati ad arretrare dalle richieste economiche. Pellegrino del Parma non è precisamente una alternativa al francese, ma sicuramente rappresenta un completamento del reparto. E se si dovesse riaprire concretamente l’ipotesi del ritorno di Vlahovic (che ha messo in stand-by il Besiktas che pure gli offerto 8 milioni a stagione più bonus alla firma) ecco che quello per Kolo potrebbe davvero trasformarsi in un binario morto. Se, poi, gli uomini mercato bianconeri riusciranno a piazzare tanto Openda (in prestito in Francia o in Premier) e soprattutto David (l’ultima voce riguarda il Paris Fc) ecco che anche l’arrivo del norvegese Sorloth assumerebbe una sua consistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Juve, obiettivo difesa: Lucumi e le alternative sul mercato

C’è poi il fronte relativo alla difesa, un altro reparto che si vuole ridisegnare cominciando dal ruolo di centrale sinistro. Il prescelto è Lucumi, il colombiano del Bologna che è gravato da una clausola di 28 milioni che scadrà a metà luglio. I bianconeri non hanno intenzioni di pagarla e aspettano che scada per riprendere le trattative portate avanti nelle ultime settimane di giugno, ma intanto - complice anche il buon Mondiale del colombiano - la concorrenza sia interna con l’Inter sia esterna dalla Premier) è aumentata. Strategia mutata anche su Muharemovic che era molto vicino all’arrivo in bianconero e che ora invece è sempre più indirizzato verso la Premier: una opzione che la stessa Juventus vede di buon occhio poiché incasserebbe il 50 per cento dei proventi derivanti dalla sua vendita da parte del Sassuolo. Tra gli svincolati, infine, resta aperto l’interesse per l’inglese Stones.

 

 

Calciomercato Juve: Kessié, Goretzka e il sogno Brahim Diaz

Il capitolo svincolati è molto caldo anche a centrocampo: con gli agenti di Kessié e di Goretzka si discute da tempo senza che si sia ancora riusciti a trovare una quadra a causa delle eccessive richieste da parte dei due entourage. In cima alla lista di gradimento, però, c’è Brahim Diaz che, però, è intenzionato a restare al Real Madrid o comunque a scegliere un club che giochi la Champions. Sì: sarà una strada assai tortuosa, quella del mercato bianconero.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

TORINO - Due strade parallele che, almeno così si augurano i tifosi bianconeri, saranno presto destinate a incontrarsi proficuamente: quella della preparazione sul campo e quella del mercato. Quella più tortuosa e piena di insidie la stanno percorrendo Giovanni Carnevali e Ricky Massara, gli uomini scelti dalla proprietà bianconera per mettere in sesto contemporaneamente i conti e l’assetto tecnico di club e squadra. Guidati da un mantra: prima vendere e poi comprare.

 

 

Speranza Martinez

Con qualche eccezione, certo, come quella che riguarda il portiere e il centravanti, vere e proprie priorità tecniche per Spalletti. La speranza di arrivare a Dibu Martinez è sempre viva, ma l’Aston Villa non pare minimarket intenzionato a calare le pretese e la Juve non vorrebbe pagare nulla per un portiere che compirà 34 anni a settembre. Le alternative portano al giapponese Suzuki e a Vicario, con Alisson che resta sullo sfondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato
1
Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibili
2
La situazione in attacco
3
Juve, obiettivo difesa: Lucumi e le alternative sul mercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS