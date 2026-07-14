Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibili

TORINO - Due strade parallele che, almeno così si augurano i tifosi bianconeri, saranno presto destinate a incontrarsi proficuamente: quella della preparazione sul campo e quella del mercato. Quella più tortuosa e piena di insidie la stanno percorrendo Giovanni Carnevali e Ricky Massara, gli uomini scelti dalla proprietà bianconera per mettere in sesto contemporaneamente i conti e l’assetto tecnico di club e squadra. Guidati da un mantra: prima vendere e poi comprare.
Speranza Martinez
Con qualche eccezione, certo, come quella che riguarda il portiere e il centravanti, vere e proprie priorità tecniche per Spalletti. La speranza di arrivare a Dibu Martinez è sempre viva, ma l’Aston Villa non pare minimarket intenzionato a calare le pretese e la Juve non vorrebbe pagare nulla per un portiere che compirà 34 anni a settembre. Le alternative portano al giapponese Suzuki e a Vicario, con Alisson che resta sullo sfondo.
La situazione in attacco
Quanto al centravanti, la trattativa con il Psg per Kolo Muani si conferma complicata e malmostosa assai, con i francesi che non sembrano intenzionati ad arretrare dalle richieste economiche. Pellegrino del Parma non è precisamente una alternativa al francese, ma sicuramente rappresenta un completamento del reparto. E se si dovesse riaprire concretamente l’ipotesi del ritorno di Vlahovic (che ha messo in stand-by il Besiktas che pure gli offerto 8 milioni a stagione più bonus alla firma) ecco che quello per Kolo potrebbe davvero trasformarsi in un binario morto. Se, poi, gli uomini mercato bianconeri riusciranno a piazzare tanto Openda (in prestito in Francia o in Premier) e soprattutto David (l’ultima voce riguarda il Paris Fc) ecco che anche l’arrivo del norvegese Sorloth assumerebbe una sua consistenza.
Juve, obiettivo difesa: Lucumi e le alternative sul mercato
C’è poi il fronte relativo alla difesa, un altro reparto che si vuole ridisegnare cominciando dal ruolo di centrale sinistro. Il prescelto è Lucumi, il colombiano del Bologna che è gravato da una clausola di 28 milioni che scadrà a metà luglio. I bianconeri non hanno intenzioni di pagarla e aspettano che scada per riprendere le trattative portate avanti nelle ultime settimane di giugno, ma intanto - complice anche il buon Mondiale del colombiano - la concorrenza sia interna con l’Inter sia esterna dalla Premier) è aumentata. Strategia mutata anche su Muharemovic che era molto vicino all’arrivo in bianconero e che ora invece è sempre più indirizzato verso la Premier: una opzione che la stessa Juventus vede di buon occhio poiché incasserebbe il 50 per cento dei proventi derivanti dalla sua vendita da parte del Sassuolo. Tra gli svincolati, infine, resta aperto l’interesse per l’inglese Stones.
Calciomercato Juve: Kessié, Goretzka e il sogno Brahim Diaz
Il capitolo svincolati è molto caldo anche a centrocampo: con gli agenti di Kessié e di Goretzka si discute da tempo senza che si sia ancora riusciti a trovare una quadra a causa delle eccessive richieste da parte dei due entourage. In cima alla lista di gradimento, però, c’è Brahim Diaz che, però, è intenzionato a restare al Real Madrid o comunque a scegliere un club che giochi la Champions. Sì: sarà una strada assai tortuosa, quella del mercato bianconero.
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TORINO - Due strade parallele che, almeno così si augurano i tifosi bianconeri, saranno presto destinate a incontrarsi proficuamente: quella della preparazione sul campo e quella del mercato. Quella più tortuosa e piena di insidie la stanno percorrendo Giovanni Carnevali e Ricky Massara, gli uomini scelti dalla proprietà bianconera per mettere in sesto contemporaneamente i conti e l’assetto tecnico di club e squadra. Guidati da un mantra: prima vendere e poi comprare.
Speranza Martinez
Con qualche eccezione, certo, come quella che riguarda il portiere e il centravanti, vere e proprie priorità tecniche per Spalletti. La speranza di arrivare a Dibu Martinez è sempre viva, ma l’Aston Villa non pare minimarket intenzionato a calare le pretese e la Juve non vorrebbe pagare nulla per un portiere che compirà 34 anni a settembre. Le alternative portano al giapponese Suzuki e a Vicario, con Alisson che resta sullo sfondo.