David piace a Parigi, si apre la trattativa! Il prezzo Juve e l’ultimo sondaggio per Openda

Sirene parigine all’orizzonte per Jonathan David. L’attaccante canadese è reduce da un Mondiale deludente, al netto dei 3 gol segnati in 5 partite giocate. Incredibile ma vero. Anche perché tutte le reti realizzate sono arrivate in occasione della sfida contro il modesto Qatar. Nelle altre quattro gare giocate, infatti, il centravanti classe 2000 ha steccato, restando a secco e fornendo prestazioni insufficienti. Motivo per cui anche la rassegna iridata non ha rilanciato più di tanto (o quanto si auspicava la Juve…) le sue quotazioni. Ecco perché anche dalle parti della Continassa non si attendono mica una pioggia di offerte per quello che a tutti gli effetti è e rimane un esubero del club bianconero.
David, lavori in corso
Lavori in corso per trovare una soluzione altrove. Quantomeno per alleggerire il monte ingaggi. Va ricordato, infatti, che David percepisce 6 milioni più 2 di bonus a stagione ed è vincolato alla Signora fino al 2030 con opzione per il 2031. Tradotto: appare tutt’altro che ampio il range di squadre che possano farsene davvero carico senza richiedere un incentivo all’esodo da parte della dirigenza juventina.
Scartata nelle ultime ore una pista che conduceva alla ricca Super Lig. In Turchia un elemento come David aveva stuzzicato il palato di un paio di club, in particolare quello dell’ambizioso Trabzonspor che vorrebbe puntellare il proprio reparto offensivo in vista dei preliminari di Champions League.
Paris, chieste informazioni su David
I primi approcci nei confronti dell’ex Lille da parte della compagine di Trebisonda, però, non hanno attecchito affatto nell’attaccante, che ha preferito declinare le avance turche. Il motivo è semplice: non ritiene quel palcoscenico attrattivo e tantomeno al livello delle sue aspettative. Discorso il discorso dinanzi a proposte allettanti provenienti da Premier League o Ligue 1. Occhio appunto al torneo francese dove Johnny, come è stato soprannominato dai compagni di squadra il numero 30 bianconero, ha fatto sfracelli negli anni scorsi.
Tanto che più di un club ha già iniziato a chiedere informazioni. Il ritorno oltralpe può diventare la soluzione più semplice da percorrere. In particolare ci sarebbe l’ambizioso Paris FC, che intende ampliare il proprio attacco con un acquisto di qualità. E qui entra in gioco proprio David, proposto alla dirigenza francese da un intermediario.
Juve, il futuro di David e Openda
Idea che ha raccolto apprezzamenti e proseliti nella Capitale transalpina. Insomma, i presupposti per provare a intavolare una trattativa ci sarebbero tutti. Motivo per cui si può passare rapidamente dai sondaggi alle trattative vere e proprie. Vedremo. Certamente la sensazione è che il futuro di David sia destinato a essere lontano dalla Signora, che un anno fa di questi tempi si era svenata per ingaggiarlo e adesso invece è alla ricerca di acquirenti per quello che si è rivelato uno dei principali flop delle ultime campagne acquisti juventine.
Chissà che cambiare aria non possa rivelarsi propedeutico e taumaturgico per tutti. Con la Juve che spera di incassare 20-30 milioni e realizzare così pure una robusta plusvalenza a bilancio. Sondaggi anche per Lois Openda, ma in prestito: l’ultimo club a informarsi è il Lens, che però vorrebbe anche un aiuto per pagare lo stipendio del belga.
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Sirene parigine all’orizzonte per Jonathan David. L’attaccante canadese è reduce da un Mondiale deludente, al netto dei 3 gol segnati in 5 partite giocate. Incredibile ma vero. Anche perché tutte le reti realizzate sono arrivate in occasione della sfida contro il modesto Qatar. Nelle altre quattro gare giocate, infatti, il centravanti classe 2000 ha steccato, restando a secco e fornendo prestazioni insufficienti. Motivo per cui anche la rassegna iridata non ha rilanciato più di tanto (o quanto si auspicava la Juve…) le sue quotazioni. Ecco perché anche dalle parti della Continassa non si attendono mica una pioggia di offerte per quello che a tutti gli effetti è e rimane un esubero del club bianconero.
David, lavori in corso
Lavori in corso per trovare una soluzione altrove. Quantomeno per alleggerire il monte ingaggi. Va ricordato, infatti, che David percepisce 6 milioni più 2 di bonus a stagione ed è vincolato alla Signora fino al 2030 con opzione per il 2031. Tradotto: appare tutt’altro che ampio il range di squadre che possano farsene davvero carico senza richiedere un incentivo all’esodo da parte della dirigenza juventina.
Scartata nelle ultime ore una pista che conduceva alla ricca Super Lig. In Turchia un elemento come David aveva stuzzicato il palato di un paio di club, in particolare quello dell’ambizioso Trabzonspor che vorrebbe puntellare il proprio reparto offensivo in vista dei preliminari di Champions League.