David piace a Parigi, si apre la trattativa! Il prezzo Juve e l’ultimo sondaggio per Openda

Juve, il futuro di David e Openda

Idea che ha raccolto apprezzamenti e proseliti nella Capitale transalpina. Insomma, i presupposti per provare a intavolare una trattativa ci sarebbero tutti. Motivo per cui si può passare rapidamente dai sondaggi alle trattative vere e proprie. Vedremo. Certamente la sensazione è che il futuro di David sia destinato a essere lontano dalla Signora, che un anno fa di questi tempi si era svenata per ingaggiarlo e adesso invece è alla ricerca di acquirenti per quello che si è rivelato uno dei principali flop delle ultime campagne acquisti juventine.