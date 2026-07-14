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Toro-Leeds: si va avanti. Per Perri non c’è l’intesa

Petrachi continua a lavorare il nuovo titolare tra i pali. Seguiti anche Gill e Livakovic, ma anche in questi casi le trattative appaiono complicate
Andrea Piva
1 min
PerriTorinoLeeds
Toro-Leeds: si va avanti. Per Perri non c’è l’intesa© Getty Images

La giornata di ieri, se tutto fosse filato liscio, sarebbe potuta essere quella che avrebbe portato in dote il nuovo portiere del Toro: Ignazio Abate dovrà invece ancora attendere per avere a disposizione il suo numero 1, quel giocatore che, oltre a parare (ovviamente), dovrà essere anche il primo a impostare l’azione, a dare il via alla manovra. Il tecnico ha infatti chiesto un estremo difensore che sia bravo con i piedi e Gianluca Petrachi sta provando ad a

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