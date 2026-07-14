Toro-Leeds: si va avanti. Per Perri non c’è l’intesa

La giornata di ieri, se tutto fosse filato liscio, sarebbe potuta essere quella che avrebbe portato in dote il nuovo portiere del Toro: Ignazio Abate dovrà invece ancora attendere per avere a disposizione il suo numero 1, quel giocatore che, oltre a parare (ovviamente), dovrà essere anche il primo a impostare l’azione, a dare il via alla manovra. Il tecnico ha infatti chiesto un estremo difensore che sia bravo con i piedi e Gianluca Petrachi sta provando ad a