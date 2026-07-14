Sommer riparte dal Brugge: il comunicato ufficiale e la durata del contratto

Yann Sommer è un nuovo giocatore del Brugge. Chiuso il proprio ciclo all'Inter, dove era giunto nell'estate 2023, il portiere classe '88 si è ora legato al club belga fino al 2029. Ad annunciare l'ingaggio dell'ex extremo difensore nerazzurro - svincolatosi il 30 giugno scorso - è lo stesso Brugge con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Sommer lascia la Pinetina con un bilancio di 66 incontri disputati senza subire reti su 139 presenze complessive. Nella sua bacheca, anche 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

La nota del Brugge

Questa la nota ufficiale del Brugge: "Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni. Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera".

"Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali. Sommer ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".