Aperimercato, i temi di oggi: dai dubbi Juve su Thuram a Dibu e Milan-Mazraoui. Novità Ravanelli!

Nuovo appuntamento con Aperimercato , la diretta YouTube di Tuttosport che ogni giorno accompagna i tifosi tra indiscrezioni e analisi. Oltre alle notizie di mercato, naturalmente. Nella puntata di oggi, analizzeremo i principali temi di casa Juventus, partendo dalle nuove idee per il centrocampo bianconero. Tra strategie, profili seguiti e possibili sviluppi delle prossime settimane, il focus sarà dedicato alle mosse della dirigenza per rinforzare una delle zone chiave della squadra. Spazio anche a uno degli argomenti più caldi del momento: il futuro della porta della Juventus e il nome di Emiliano "Dibu" Martínez . Quanto c'è di concreto? Quali sono i margini dell'operazione? E come cambierebbero gli equilibri del mercato bianconero?

Aperimercato, Schira e... Ravanelli!

Domande alle quali la redazione proverà a rispondere con aggiornamenti e approfondimenti. Come di consueto, non mancherà il collegamento con Nicolò Schira, che allargherà lo sguardo al panorama internazionale. Schira farà il punto sul Milan versione Amorim, sempre più protagonista sul mercato, e sulle mosse del club rossonero per costruire la nuova squadra. Tra i nomi monitorati ci sarà anche Noussair Mazraoui, esterno del Manchester United finito tra i profili valutati per rinforzare la rosa. Non è finita qui: occhio a un'anticipazione da non perdere. Domani Aperimercato accoglierà per la prima volta Fabrizio Ravanelli nel ruolo di talent del podcast. L'ex attaccante della Juventus entrerà a far parte della squadra di Tuttosport per offrire analisi, retroscena e la sua esperienza. Al servizio di tutti. L'appuntamento è oggi su YouTube alle 19, con Aperimercato: tutte le ultime sul mercato della Juventus e delle big italiane, raccontate dalla redazione di Tuttosport insieme ai suoi ospiti.

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