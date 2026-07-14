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Muharemovic, cassa pesante Juve: il Leeds lo compra per 40 milioni!

Affare in chiusura per il Sassuolo, la cessione più alta di sempre: quanto guadagna il club bianconero
2 min
MuharemovicJuventusLeeds

Un'operazione record scuote il mercato italiano e intreccia i destini di Sassuolo e Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe in via di totale definizione il trasferimento a titolo definitivo di Tarik Muharemovic al Leeds United, pronto a sborsare la cifra monstre di 40 milioni di euro. Per il club neroverde si tratterebbe della cessione più remunerativa della propria storia, un capolavoro finanziario che certifica la crescita esponenziale del difensore bosniaco.

L'impatto sui conti della Juventus

A sorridere per la fumata bianca imminente non sarebbe, però, soltanto il Sassuolo, ma anche la Juventus. La dirigenza bianconera, al momento della precedente cessione del calciatore ai neroverdi, si era infatti riservata una robusta percentuale - il 50% - sull'eventuale futura rivendita del cartellino. Grazie a questa clausola strategica inserita a suo tempo nel contratto, i piemontesi si garantiscono la metà esatta dei 40 milioni complessivi versati dal club inglese, mettendo a referto una plusvalenza preziosissima per dare linfa vitale alle prossime mosse in entrata.

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