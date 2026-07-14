Muharemovic, cassa pesante Juve: il Leeds lo compra per 40 milioni!

Un'operazione record scuote il mercato italiano e intreccia i destini di Sassuolo e Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe in via di totale definizione il trasferimento a titolo definitivo di Tarik Muharemovic al Leeds United, pronto a sborsare la cifra monstre di 40 milioni di euro. Per il club neroverde si tratterebbe della cessione più remunerativa della propria storia, un capolavoro finanziario che certifica la crescita esponenziale del difensore bosniaco.