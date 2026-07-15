Balogun è il sogno di Spalletti! Ore decisive per Kolo Muani, ma se la Juve non alza l’offerta...

TORINO - Benedetti milioni. E di nuovo, sospiri di sollievo. La situazione Muharemovic ha spalancato le porte del mercato della Juve : c’era aria viziata, perché per troppo tempo sono state chiuse. Ma adesso no, non bisogna più aspettare. Bisogna semmai approfittare di questa finestra aperta: portiere o attaccante, almeno uno dei due per la Juve va chiuso già in questi giorni. Massara e Carnevali ci proveranno, consapevoli che - se sul numero uno le soluzioni non mancheranno, ancor meno quelle tampone - il vero nodo da sciogliere rimane la punta.

Kolo Muani, il sogno di Spalletti

Non tanto la tipologia, ormai acclarata, ma proprio i nomi. Kolo Muani, ad esempio: l’unico modo per strapparlo al Psg è quello di aumentare la proposta fatta finora, con la Juventus in grado di sfiorare i 40 milioni totali, però non ancora di raggiungerli pienamente. I bonus potrebbero aiutare, o meglio: la garanzia sugli stessi potrebbe suonare come un avvertimento a Campos e al board dei campioni d’Europa, un modo per dire che i bianconeri ci sono e fanno sul serio. Finché avranno possibilità. Kolo resta a ogni modo il preferito di Luciano Spalletti, che dal Mondiale (e anche prima) ha selezionato i suoi profili ideali.

Hanno più o meno tutti le stesse caratteristiche: sono fisici, sono forti, bravi nello spazio e fondamentalmente a fare gol. Di attaccanti di raccordo n’è probabilmente pieno il mondo, e a Torino uno come David ha fallito. Meglio un cecchino. Possibilmente in grado di leggere i momenti e non farsi divorare da quelli negativi.