Calciomercato Juve, tre carte per Lucumì! Carnevali si sblocca così e rispunta uno scambio

Juve, i tempi per Lucumì

Attenzione, però, perché neppure in questo caso la Juventus può permettersi movimenti lenti: la concorrenza per Lucumì c’è eccome, alimentata anche dal pregevole Mondiale disputato dal difensore con la Colombia. A metter fretta c’è la solita Premier con Nottingham Forest e Bournemouth molto sensibili alle qualità del rossoblù, e proprio in queste ore, come riporta “Infobae Colombia”, si sarebbe mosso anche il Milan. La Juventus è in vantaggio perché da tempo avrebbe raggiunto il gradimento da parte dello stesso Lucumì e per gli ottimi rapporti che intercorrono con il Bologna.