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Paratici punta l’esubero Juve, accordo vicino: le cifre. Adzic, due piste in Serie A

La Fiorentina si interessa e ha già pronta la formula per chiudere, ma prima servono due cessioni. Il montenegrino potrebbe restare in Italia
Lorenzo Aprile

TORINO - I pass delle ‘seconde occasioni’? Pochi, anzi pochissimi. Spalletti li ha distribuiti giusto a una manciata di esuberi (tra cui Douglas Luiz) nella speranza che questi, nel giro delle prossime tre settimane, gli diano segnali concreti a livello tecnico e di atteggiamento. Quanto al resto dei profili, ci sarà solo da attendere che la Juve ne formalizzi le cessioni a titolo definitivo o - in alcuni casi - in prestito.

Juve, cosa fare a destra

Guai infatti a illudersi che il rientro alla Continassa di Joao Mario possa indurre il tecnico a tornare sui propri passi e a reintegrarlo in rosa. A destra i bianconeri, una volta piazzato il portoghese, andranno a caccia di un vice-Kalulu più strutturato fisicamente e affidabile in fase difensiva. E la realtà che continua a dare segnali di interessamento per Joao Mario resta la Fiorentina di Grosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Joao Mario, la situazione

Per il momento, non è ancora stata imbastita una trattativa ufficiale tra i club. La Viola, anzitutto, starebbe cercando di trovare la quadra economica con l’entourage del ragazzo che - comunque - ha scelto di dribblare le avances di Sassuolo e Bologna, per dare priorità ai toscani. Ma i discorsi tra le parti, come noto, vanno avanti da mesi e dovrebbero portare nel giro della prossima settimana a un accordo annuale a poco meno di 2 milioni, dal momento che la Fiorentina caldeggerà poi con la Juve la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni).

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Adzic, l'ultimo scenario

L’arrivo di Alex Jimenez a Firenze, infatti, non escluderà quello del portoghese, con i due che saranno chiamati a giocarsi il posto di volta in volta nel corso della stagione. A patto che - manco a dirlo - la Fiorentina riesca a piazzare in estate Dodo - su cui resta vivo l’interesse di diversi club di Serie A - e Niccolò Fortini. Quanto al resto dei partenti bianconeri, sono da registrare sondaggi da parte Genoa e Cagliari per Vasilije Adzic. Il montenegrino, in particolare, piace molto a Pisacane, ben disposto a ritagliargli uno spazio sulla trequarti.

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TORINO - I pass delle ‘seconde occasioni’? Pochi, anzi pochissimi. Spalletti li ha distribuiti giusto a una manciata di esuberi (tra cui Douglas Luiz) nella speranza che questi, nel giro delle prossime tre settimane, gli diano segnali concreti a livello tecnico e di atteggiamento. Quanto al resto dei profili, ci sarà solo da attendere che la Juve ne formalizzi le cessioni a titolo definitivo o - in alcuni casi - in prestito.

Juve, cosa fare a destra

Guai infatti a illudersi che il rientro alla Continassa di Joao Mario possa indurre il tecnico a tornare sui propri passi e a reintegrarlo in rosa. A destra i bianconeri, una volta piazzato il portoghese, andranno a caccia di un vice-Kalulu più strutturato fisicamente e affidabile in fase difensiva. E la realtà che continua a dare segnali di interessamento per Joao Mario resta la Fiorentina di Grosso.

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