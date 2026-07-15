Paratici punta l’esubero Juve, accordo vicino: le cifre. Adzic, due piste in Serie A

Joao Mario, la situazione

Per il momento, non è ancora stata imbastita una trattativa ufficiale tra i club. La Viola, anzitutto, starebbe cercando di trovare la quadra economica con l’entourage del ragazzo che - comunque - ha scelto di dribblare le avances di Sassuolo e Bologna, per dare priorità ai toscani. Ma i discorsi tra le parti, come noto, vanno avanti da mesi e dovrebbero portare nel giro della prossima settimana a un accordo annuale a poco meno di 2 milioni, dal momento che la Fiorentina caldeggerà poi con la Juve la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni).