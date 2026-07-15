Kessie flirta, Juve in tutti i modi: perché Massara è ottimista sull'affare

TORINO - Portiere e attaccante , in chiave Juve , restano le assolute priorità del momento. Pedine strategiche per costruire la stagione. Poi, il resto. E negli ultimi giorni, a proposito di corsie preferenziali per intervenire sulla rosa a disposizione di Luciano Spalletti, le manovre a centrocampo hanno sorpassato quelle relative alla difesa. Il nodo è uno: le condizioni fisiche di Khéphren Thuram . Un titolare alle prese con un ginocchio che gli dà il tormento: non è ancora da codice rosso, ma la Juve non vuole sottovalutare in alcun modo il problema del francese.

Kessié resta un obiettivo

Ecco perché, sebbene in mezzo al campo il numero degli esuberi sia particolarmente alto (Arthur e Douglas Luiz su tutti, ma anche Koopmeiners e Miretti sono da considerare sul mercato), i bianconeri non perdono di vista Franck Kessié.

Apprezzato da Luciano Spalletti, che si è guardato in tv tutte le partite del Mondiale dell’ivoriano. Stimato anche da Ricky Massara, che l’ha avuto al Milan e che è in continuo contatto col suo agente. Kessié è indubbiamente una grande opportunità a parametro zero, anche perché in maniera più o meno smaccata il giocatore si è proposto alla Juve.