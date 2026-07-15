Kessie flirta, Juve in tutti i modi: perché Massara è ottimista sull'affare

TORINO - Portiere e attaccante, in chiave Juve, restano le assolute priorità del momento. Pedine strategiche per costruire la stagione. Poi, il resto. E negli ultimi giorni, a proposito di corsie preferenziali per intervenire sulla rosa a disposizione di Luciano Spalletti, le manovre a centrocampo hanno sorpassato quelle relative alla difesa. Il nodo è uno: le condizioni fisiche di Khéphren Thuram. Un titolare alle prese con un ginocchio che gli dà il tormento: non è ancora da codice rosso, ma la Juve non vuole sottovalutare in alcun modo il problema del francese.
Kessié resta un obiettivo
Ecco perché, sebbene in mezzo al campo il numero degli esuberi sia particolarmente alto (Arthur e Douglas Luiz su tutti, ma anche Koopmeiners e Miretti sono da considerare sul mercato), i bianconeri non perdono di vista Franck Kessié.
Apprezzato da Luciano Spalletti, che si è guardato in tv tutte le partite del Mondiale dell’ivoriano. Stimato anche da Ricky Massara, che l’ha avuto al Milan e che è in continuo contatto col suo agente. Kessié è indubbiamente una grande opportunità a parametro zero, anche perché in maniera più o meno smaccata il giocatore si è proposto alla Juve.
"Sono un gran bel colpo"
Qualche giorno fa il Comandante si esprimeva così: «Se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione». Tanti lo vogliono, sì. Anche Roma e Atalanta sono alla finestra per Kessié. Ma la Juve vuole dettare le condizioni: impossibile immaginare che Franck possa varcare i cancelli della Continassa con un ingaggio abbondantemente superiore ai 5 milioni a stagione. Guadagnerebbe più di Locatelli e McKennie, freschi di rinnovo: difficile immaginare una prospettiva simile, pur trattandosi di un parametro zero.
Juve, Massara ci prova
Massara lavora per limare le richieste di Kessié: ci sono buone basi di dialogo, che la Juve confida possano diventare ottime già nelle prossime ore. Perché da Torino tenteranno in tutti i modi di bloccare Kessié. In pole position rispetto a giocatori per caratteristiche più simili a lui: Leon Goretzka su tutti, ma anche Nemanja Matic. Diverso è il tema Lobotka, il play che Spalletti sogna: la trattativa per lo slovacco non è legata a doppio filo alle precarie condizioni fisiche di Thuram, a differenza degli altri profili.
TORINO - Portiere e attaccante, in chiave Juve, restano le assolute priorità del momento. Pedine strategiche per costruire la stagione. Poi, il resto. E negli ultimi giorni, a proposito di corsie preferenziali per intervenire sulla rosa a disposizione di Luciano Spalletti, le manovre a centrocampo hanno sorpassato quelle relative alla difesa. Il nodo è uno: le condizioni fisiche di Khéphren Thuram. Un titolare alle prese con un ginocchio che gli dà il tormento: non è ancora da codice rosso, ma la Juve non vuole sottovalutare in alcun modo il problema del francese.
Kessié resta un obiettivo
Ecco perché, sebbene in mezzo al campo il numero degli esuberi sia particolarmente alto (Arthur e Douglas Luiz su tutti, ma anche Koopmeiners e Miretti sono da considerare sul mercato), i bianconeri non perdono di vista Franck Kessié.
Apprezzato da Luciano Spalletti, che si è guardato in tv tutte le partite del Mondiale dell’ivoriano. Stimato anche da Ricky Massara, che l’ha avuto al Milan e che è in continuo contatto col suo agente. Kessié è indubbiamente una grande opportunità a parametro zero, anche perché in maniera più o meno smaccata il giocatore si è proposto alla Juve.