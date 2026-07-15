Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta

I bianconeri ci credono ancora anche se i segnali da Birmingham non sono buoni: Carnevali avvisato
Stefano Lanzo

TORINO - Lo ha ribadito Giovanni Carnevali, in ogni uscita pubblica da quando è ad bianconero: «Le priorità sul mercato sono centravanti e portiere». Al momento Luciano Spalletti sta lavorando con gli stessi dell’anno scorso, ma la Juventus cerca un titolare con caratteristiche specifiche: personalità, carisma, qualità tecniche e curriculum internazionale. Sfumato Alisson - anche se non è mai del tutto uscito dai radar del club bianconero che spera ancora in un colpo di scena dalle parti di Liverpool - la dirigenza juventina si è gettato su Dibu Martinez con l’intenzione di risparmiare quanto più possibile sui costi del cartellino per poter confezionare una proposta adeguata al calciatore in termini contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo.

Dibu-Juve, braccio di ferro con l'Aston Villa

Il braccio di ferro con l’Aston Villa continua e ieri si è arricchito di un nuovo capitolo, non proprio rassicurante per i bianconeri: prima il direttore sportivo e poi l’allenatore del club di Birmingham hanno blindato il numero uno argentino, impegnato oggi (nella serata italiana) nella semifinale di Atlanta contro l’Inghilterra al Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Juve, segnali da Birmingham

Nel gergo del calciomercato questo tipo di dichiarazioni non sono mai definitive, per quanto possano sembrare trancianti: le dinamiche possono mutare da una settimana all’altra, a volte anche in poche ore e di esempi di cambi di rotta repentini ce ne sono parecchi. Ma intanto il messaggio è stato recapitato alla Continassa, in maniera chiara: «Il futuro del Dibu è assicurato - ha dichiarato Damian Vidagany, dirigente della società inglese, a “365Scores” -. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza: è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Tutte le notizie pubblicate nei media - si espone così il ds dell’Aston Villa - sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni». E dallo stesso portale è arrivato a rincarare la dose anche Unai Emery, il tecnico della formazione di Birmingham: «Emiliano è un giocatore estremamente importante per noi ed è un elemento fondamentale. Tutto ciò che viene detto su una sua partenza è soltanto una voce. Contiamo molto su di lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Portiere Juve, le alternative

Un messaggio diretto alla Juventus, che ora ha due strade: insistere oppure orientarsi su altri profili, andando ad approfondire sondaggi già effettuati in queste settimane. I profili finora valutati sono tutti costosi: i bianconeri avevano tentato il blitz a fine giugno per Mile Svilar, ma la Roma aveva alzato il muro e la trattativa era finita lì. Il nome più chiacchierato è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, ma si tratta di una soluzione alternativa e non una prima scelta.

Piace di più Zion Suzuki per il quale la Juve ha effettuato più un sondaggio con il Parma, ma i costi sono elevati e c’è la forte concorrenza di diversi club di Premier League: l’ultimo, in ordine di tempo, a muoversi per il portiere giapponese è stato il Newcastle. E ieri il ds dell’Atalanta, l’ex bianconero Cristiano Giuntoli, ha blindato Marco Carnesecchi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

TORINO - Lo ha ribadito Giovanni Carnevali, in ogni uscita pubblica da quando è ad bianconero: «Le priorità sul mercato sono centravanti e portiere». Al momento Luciano Spalletti sta lavorando con gli stessi dell’anno scorso, ma la Juventus cerca un titolare con caratteristiche specifiche: personalità, carisma, qualità tecniche e curriculum internazionale. Sfumato Alisson - anche se non è mai del tutto uscito dai radar del club bianconero che spera ancora in un colpo di scena dalle parti di Liverpool - la dirigenza juventina si è gettato su Dibu Martinez con l’intenzione di risparmiare quanto più possibile sui costi del cartellino per poter confezionare una proposta adeguata al calciatore in termini contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo.

Dibu-Juve, braccio di ferro con l'Aston Villa

Il braccio di ferro con l’Aston Villa continua e ieri si è arricchito di un nuovo capitolo, non proprio rassicurante per i bianconeri: prima il direttore sportivo e poi l’allenatore del club di Birmingham hanno blindato il numero uno argentino, impegnato oggi (nella serata italiana) nella semifinale di Atlanta contro l’Inghilterra al Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato
1
Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta
2
Juve, segnali da Birmingham
3
Portiere Juve, le alternative

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS