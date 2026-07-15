Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta

Juve, segnali da Birmingham

Nel gergo del calciomercato questo tipo di dichiarazioni non sono mai definitive, per quanto possano sembrare trancianti: le dinamiche possono mutare da una settimana all’altra, a volte anche in poche ore e di esempi di cambi di rotta repentini ce ne sono parecchi. Ma intanto il messaggio è stato recapitato alla Continassa, in maniera chiara: «Il futuro del Dibu è assicurato - ha dichiarato Damian Vidagany, dirigente della società inglese, a “365Scores” -. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza: è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Tutte le notizie pubblicate nei media - si espone così il ds dell’Aston Villa - sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni». E dallo stesso portale è arrivato a rincarare la dose anche Unai Emery, il tecnico della formazione di Birmingham: «Emiliano è un giocatore estremamente importante per noi ed è un elemento fondamentale. Tutto ciò che viene detto su una sua partenza è soltanto una voce. Contiamo molto su di lui».