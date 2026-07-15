Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta

TORINO - Lo ha ribadito Giovanni Carnevali, in ogni uscita pubblica da quando è ad bianconero: «Le priorità sul mercato sono centravanti e portiere». Al momento Luciano Spalletti sta lavorando con gli stessi dell’anno scorso, ma la Juventus cerca un titolare con caratteristiche specifiche: personalità, carisma, qualità tecniche e curriculum internazionale. Sfumato Alisson - anche se non è mai del tutto uscito dai radar del club bianconero che spera ancora in un colpo di scena dalle parti di Liverpool - la dirigenza juventina si è gettato su Dibu Martinez con l’intenzione di risparmiare quanto più possibile sui costi del cartellino per poter confezionare una proposta adeguata al calciatore in termini contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo.
Dibu-Juve, braccio di ferro con l'Aston Villa
Il braccio di ferro con l’Aston Villa continua e ieri si è arricchito di un nuovo capitolo, non proprio rassicurante per i bianconeri: prima il direttore sportivo e poi l’allenatore del club di Birmingham hanno blindato il numero uno argentino, impegnato oggi (nella serata italiana) nella semifinale di Atlanta contro l’Inghilterra al Mondiale.
Juve, segnali da Birmingham
Nel gergo del calciomercato questo tipo di dichiarazioni non sono mai definitive, per quanto possano sembrare trancianti: le dinamiche possono mutare da una settimana all’altra, a volte anche in poche ore e di esempi di cambi di rotta repentini ce ne sono parecchi. Ma intanto il messaggio è stato recapitato alla Continassa, in maniera chiara: «Il futuro del Dibu è assicurato - ha dichiarato Damian Vidagany, dirigente della società inglese, a “365Scores” -. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza: è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Tutte le notizie pubblicate nei media - si espone così il ds dell’Aston Villa - sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni». E dallo stesso portale è arrivato a rincarare la dose anche Unai Emery, il tecnico della formazione di Birmingham: «Emiliano è un giocatore estremamente importante per noi ed è un elemento fondamentale. Tutto ciò che viene detto su una sua partenza è soltanto una voce. Contiamo molto su di lui».
Portiere Juve, le alternative
Un messaggio diretto alla Juventus, che ora ha due strade: insistere oppure orientarsi su altri profili, andando ad approfondire sondaggi già effettuati in queste settimane. I profili finora valutati sono tutti costosi: i bianconeri avevano tentato il blitz a fine giugno per Mile Svilar, ma la Roma aveva alzato il muro e la trattativa era finita lì. Il nome più chiacchierato è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, ma si tratta di una soluzione alternativa e non una prima scelta.
Piace di più Zion Suzuki per il quale la Juve ha effettuato più un sondaggio con il Parma, ma i costi sono elevati e c’è la forte concorrenza di diversi club di Premier League: l’ultimo, in ordine di tempo, a muoversi per il portiere giapponese è stato il Newcastle. E ieri il ds dell’Atalanta, l’ex bianconero Cristiano Giuntoli, ha blindato Marco Carnesecchi.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Lo ha ribadito Giovanni Carnevali, in ogni uscita pubblica da quando è ad bianconero: «Le priorità sul mercato sono centravanti e portiere». Al momento Luciano Spalletti sta lavorando con gli stessi dell’anno scorso, ma la Juventus cerca un titolare con caratteristiche specifiche: personalità, carisma, qualità tecniche e curriculum internazionale. Sfumato Alisson - anche se non è mai del tutto uscito dai radar del club bianconero che spera ancora in un colpo di scena dalle parti di Liverpool - la dirigenza juventina si è gettato su Dibu Martinez con l’intenzione di risparmiare quanto più possibile sui costi del cartellino per poter confezionare una proposta adeguata al calciatore in termini contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo.
Dibu-Juve, braccio di ferro con l'Aston Villa
Il braccio di ferro con l’Aston Villa continua e ieri si è arricchito di un nuovo capitolo, non proprio rassicurante per i bianconeri: prima il direttore sportivo e poi l’allenatore del club di Birmingham hanno blindato il numero uno argentino, impegnato oggi (nella serata italiana) nella semifinale di Atlanta contro l’Inghilterra al Mondiale.