Koné saluta Gasperini? Può lasciare Roma, c'è il Manchester United in agguato: pronti 60 milioni!

Gli occhi della Premier League su Manu Konè . Dopo aver sedotto e abbandonato Ederson ora il Manchester United ha messo nel mirino il centrocampista francese della Roma. Pronta un’offerta che potrebbe toccare i 60 milioni di euro per provare a strappare il mediano transalpino a Gasperini. Situazione da monitorare, anche se il tecnico di Grugliasco spera di non dover sacrificare sull’altare del mercato nessuno dei big. Nel frattempo in entrata continua il casting esterni: ritorno di fiamma per Crysencio Summerville che può lasciare il West Ham , ma piace pure parecchio a club inglesi e arabi. Nella short list giallorossa rimangono sempre in evidenza pure i nomi di Moreira (Strasburgo), Pepè (Porto) e Garnacho (Chelsea), anche se per quest’ultimo i Blues appaiono riottosi dinanzi alla possibilità di concedere il prestito con diritto di riscatto . In avanti poi la Roma continua il pressing sul Bruges per arrivare a Nicolò Tresoldi come vice Malen; mentre si attendono solo le firme di rito per i rinnovi di Celik (triennale da 3 milioni annui) e Pellegrini (fino al 2028 con opzione per il 2029: guadagnerà 2,5 milioni a stagione più bonus).

Lazio e Fiorentina fanno sul serio

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio sta iniziando a fare sul serio. Dopo aver ingaggiato il centrale Doekhi (ex Unión Berlino) a parametro zero (ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno) ora la società biancoceleste è tornata alla carica con la Dinamo Zagabria per il difensore Sergi Dominguez; mentre tra i pali rimarrà Christos Mandas. Decisiva l’opera di persuasione sfoderata da Gattuso, che intende puntare sul greco come titolare tra i pali. Continua a rinforzarsi con un innesto al giorno al Fiorentina: ieri è stato il turno del difensore mancino Victor Valdepeñas, che arriva dal Real Madrid per 7,5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore della formazione spagnola. Contratto fino al 2031 per il promettente terzino iberico, che piaceva anche a Milan e Bologna ma Paratici è stato più tempestivo. E non finisce qui: per la mediana continuano i dialoghi col Trabzonspor per Oulai. In uscita Gosens (ceduto allo Schalke) e Comuzzo (può andar via in prestito).

Zaniolo, ancora dubbi. Cagliari su Maldini

Il Lecce, che ha ufficializzato l’accordo triennale con Adidas come sponsor tecnico, si avvicina all’intesa per tesserare l’esperto terzino ex Lazio e Napoli Elseid Hysaj a parametro zero: pronto un annuale con opzione per il laterale albanese. Avanza l’Udinese nella corsa al centrocampista Ugresic (Partizan Belgrado); mentre per Solet è in arrivo un’offerta dalla Premier League. Capitolo Zaniolo: previsti nelle prossime ore nuovi contratti tra gli agenti del fantasista e la dirigenza friulana per capire se può essere sanata la frattura degli ultimi giorni o se si andrà allo strappo definitivo dopo il mancato accordo sull’adeguamento salariale.

Il Cagliari resta in vantaggio sul Sassuolo nella corsa a Daniel Maldini (in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta) e sfida il Parma per Strefezza (Olympiacos); mentre è ufficiale l’arrivo di Winks (Leicester). Adams (Siviglia) è a un passo dal Venezia per 16 milioni più bonus. Davinson Sanchez (Galatasaray) rimane, invece, la prima scelta del Como per la difesa. Il Monza resta vigile per Montipò (Verona) e Acerbi (ex Inter). Desplanches (Palermo) verso il Frosinone. Infine tentativo del Sassuolo per Bowie (Verona) e Barbieri (Cremonese).