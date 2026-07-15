Icardi, il calciomercato si infiamma: il Galatasaray lo libera a zero, è ufficiale

Mauro Icardi dice addio al Galatasaray . Come riportato da Fabrizio Romano, il centravanti argentino ha rescisso con effetto immediato il contratto che lo legava al club turco e sarà dunque libero nel mercato degli svincolati. A 33 anni, dopo 77 gol in 134 presenze tra tutte le competizioni, Icardi lascia il Galatasaray, dove ha vinto una Coppa di Turchia, una Supercoppa di Turchia e 4 campionati.

Il messaggio del club

Sui propri profili social, il Galatasaray ha lanciato un messaggio d'addio a Icardi: "Caro Mauro, Oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu, dai 7 al 70 anni, hai conquistato il trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray. I tuoi gol segnati, i titoli di capocannoniere che hai vinto, i record che hai infranto e le coppe che hai alzato sono un lato della medaglia; hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai fatta vivere a milioni di persone. Tu non sei più solo colui che ha scritto il suo nome nella storia del club con lettere d'oro, ma sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray. Caro capitano, che ha reso una generazione tifosa del Galatasaray, oggi i bambini provano orgoglio nel dire “Sono un tifoso del Galatasaray”. In questo, c'è anche una grande parte di merito tuo. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno… Un amore del genere non si dimentica", si legge.