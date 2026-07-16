Pellegrino, il calciomercato Juve si infiamma! Cosa manca per chiudere col Parma, c'è una data

«Eppur si muove». Nonostante le rigide imposizioni del Settlement Agreement e le lampanti difficoltà diplomatiche riscontrate in questi primi giorni di trattative per alcuni dei profili finiti nel taccuino della dirigenza bianconera. Del resto, la Juventus non attendeva altro che un’uscita. Anche di medio calibro, per poter riattivare il motore - ingolfatissimo - del mercato e regalare a Spalletti uno dei due attaccanti per il prossimo futuro: Mateo Pellegrino. E poco importa che la liquidità stia per arrivare da un profilo che, formalmente, non faceva parte della rosa bianconera: quello di Tarik Muharemovic. Il bosniaco, tra poche ore, volerà a Leeds per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con gli inglesi. Protagonisti di un blitz fatto e finito, che porterà nelle casse della Juventus - che detiene il 50% sulla futura rivendita del bosniaco - una ventina di milioni.
Juve, le pedine da inserire nello scacchiere di Spalletti
Guai, però, ad illudersi che questa cifra possa essere indirizzata in fretta e furia sul principale obiettivo per la difesa bianconera. Jhon Lucumi. Anzitutto, perché ci sarà prima da sfoltire il reparto in questione, che pullula di esuberi (da Cabal a Gatti, passando per Pedro Felipe e Rugani); e poi perché occorrerà attendere che il Bologna abbassi le pretese per il cartellino del colombiano, per il quale è scaduta proprio ieri la famosa clausola da 28 milioni. Priorità assoluta, dunque, alle due pedine del puzzle più urgenti: portiere e centravanti. Il primo, verrà selezionato al termine del Mondiale, quando la Juve avrà modo di giocarsi con l’Aston Villa la carta Dibu, che freme per trasferirsi in bianconero. O, viceversa, virare in via definitiva su Guglielmo Vicario. Per i due bomber, invece, non si potrà attendere un giorno di più. E con i discorsi per Kolo ancora impantanati nel paludoso asse Torino-Parigi, la dirigenza sembrerebbe essersi decisa ad assicurarsene quantomeno l’alter ego, per non correre il rischio di affidarsi in tournée a un reparto offensivo senza alcuna prospettiva tra i vari David, Openda e Milik.
Juve-Parma: le cifre dell'affare Pellegrino
I contatti con il Parma si sono intensificati nelle ultime ore, e raccontano di una distanza esigua tra domanda e offerta. Pochi dubbi, invece, sulla formula dell’affare: non più il prestito oneroso con obbligo di riscatto - paventato dai bianconeri pochi giorni fa - ma la cessione a titolo definitivo. Il Parma sembrerebbe disposto a chiudere sulla base di un’offerta da 30 milioni (il 7% dell’incasso verrà poi girato al Velez). La Juve, dal canto suo, può spingersi fino a 28, sì, ma solo con i bonus, mettendo sul piatto una proposta da 22 milioni “cash”. Si tratta a oltranza, insomma, ma entrambe le parti confidano di riuscire a chiudere l’affare a breve. Se non entro questa settimana, al massimo al termine prossima. Oltre non si andrà. Questioni di margini.
Vale per la Juve che - come detto - ha l’urgenza impellente di ridisegnare l’intero parco attaccanti in tempo per la partenza asiatica (fissata per il 2 agosto); e vale per il Parma, a caccia di liquidità per iniziare a impostare il mercato in entrata, e obbligato a dare a stretto giro risposte ai vari club - su tutti uno di Premier - che avrebbero inserito Pellegrino nel mirino. Da qui il “no” alla proposta iniziale dei bianconeri: 5 milioni di prestito, 20 per il riscatto più ulteriori 5 di bonus facilmente raggiungibili.
Pellegrino, cinque anni di contratto. E Arthur...
Ai dettagli pure l’accordo tra la Juve e l’entourage del ragazzo, per il quale si prefigurerebbe l’ipotesi di un contratto quinquennale a poco più di 2 milioni. Ottolini lo marca da settimane: le chiamate tra i due sono ormai all’ordine del giorno. Il sì del ragazzo, del resto, non è mai stato in discussione. Ora resta solo da percorrere l’ultimo miglio con il Parma, limando quella distanza minima che separa l’ottimismo dalle firme sui contratti. Una formalità, o quasi, per una trattativa che ha ormai imboccato la discesa finale.
Nel frattempo, si registrano sviluppi sul fronte Arthur: l’agente Federico Pastorello ha fatto tappa ieri sera alla Continassa per discutere l’uscita del brasiliano. Le opzioni restano due: la cessione al Corinthians o la rescissione consensuale del contratto.
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«Eppur si muove». Nonostante le rigide imposizioni del Settlement Agreement e le lampanti difficoltà diplomatiche riscontrate in questi primi giorni di trattative per alcuni dei profili finiti nel taccuino della dirigenza bianconera. Del resto, la Juventus non attendeva altro che un’uscita. Anche di medio calibro, per poter riattivare il motore - ingolfatissimo - del mercato e regalare a Spalletti uno dei due attaccanti per il prossimo futuro: Mateo Pellegrino. E poco importa che la liquidità stia per arrivare da un profilo che, formalmente, non faceva parte della rosa bianconera: quello di Tarik Muharemovic. Il bosniaco, tra poche ore, volerà a Leeds per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con gli inglesi. Protagonisti di un blitz fatto e finito, che porterà nelle casse della Juventus - che detiene il 50% sulla futura rivendita del bosniaco - una ventina di milioni.
Juve, le pedine da inserire nello scacchiere di Spalletti
Guai, però, ad illudersi che questa cifra possa essere indirizzata in fretta e furia sul principale obiettivo per la difesa bianconera. Jhon Lucumi. Anzitutto, perché ci sarà prima da sfoltire il reparto in questione, che pullula di esuberi (da Cabal a Gatti, passando per Pedro Felipe e Rugani); e poi perché occorrerà attendere che il Bologna abbassi le pretese per il cartellino del colombiano, per il quale è scaduta proprio ieri la famosa clausola da 28 milioni. Priorità assoluta, dunque, alle due pedine del puzzle più urgenti: portiere e centravanti. Il primo, verrà selezionato al termine del Mondiale, quando la Juve avrà modo di giocarsi con l’Aston Villa la carta Dibu, che freme per trasferirsi in bianconero. O, viceversa, virare in via definitiva su Guglielmo Vicario. Per i due bomber, invece, non si potrà attendere un giorno di più. E con i discorsi per Kolo ancora impantanati nel paludoso asse Torino-Parigi, la dirigenza sembrerebbe essersi decisa ad assicurarsene quantomeno l’alter ego, per non correre il rischio di affidarsi in tournée a un reparto offensivo senza alcuna prospettiva tra i vari David, Openda e Milik.