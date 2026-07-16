Vicario, primo sì alla Juve: le mosse Spalletti e Carnevali. Dibu e Di Gre tra Italia e Premier

Si è mosso anche lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Non significa ancora niente, ma l’alert che arriva dalla Continassa è chiaro: la Juve sta ragionando in maniera concreta su Guglielmo Vicario. Non è il preferito dalla società, ma sta diventando passo dopo passo il profilo più agevole sul quale poter mettere le mani. Una prima telefonata da Torino è partita. Con uno scopo ben preciso: sondare le intenzioni del portiere e valutare la sua effettiva volontà di vestire la maglia bianconera. Vicario ha risposto con un sì convinto: aspira ad un salto di qualità e spera in un rilancio in Italia, dopo tre anni di alti e bassi al Tottenham.