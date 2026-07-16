Vicario, primo sì alla Juve: le mosse Spalletti e Carnevali. Dibu e Di Gre tra Italia e Premier

Si è mosso anche lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Non significa ancora niente, ma l’alert che arriva dalla Continassa è chiaro: la Juve sta ragionando in maniera concreta su Guglielmo Vicario. Non è il preferito dalla società, ma sta diventando passo dopo passo il profilo più agevole sul quale poter mettere le mani. Una prima telefonata da Torino è partita. Con uno scopo ben preciso: sondare le intenzioni del portiere e valutare la sua effettiva volontà di vestire la maglia bianconera. Vicario ha risposto con un sì convinto: aspira ad un salto di qualità e spera in un rilancio in Italia, dopo tre anni di alti e bassi al Tottenham.
Messo alla porta da De Zerbi, può arrivare in prestito
Per Roberto De Zerbi è a tutti gli effetti da considerare alla stregua di un esubero: lo precedono Kinsky e Dubravka. Dunque, l’invito degli Spurs è di cercare squadra. Poi, certo, non regaleranno Vicario a nessuno, ma intanto i due club stanno iniziando a ragionare sul prestito: una formula non impegnativa, che consentirebbe alla Juve di prendere un portiere di valore e impiegare le risorse economiche a disposizione per l’attaccante. Anche Giovanni Carnevali si è mosso in prima persona con De Zerbi per formalizzare una proposta che convinca il Tottenham a dare il via libera.
Dibu Martinez, la Juve aspetta un passo
Attenzione, però. Perché i passi successivi per Vicario dipendono soltanto dall’eventuale fumata nera per Emiliano Dibu Martinez. L’argentino è il primo nome nella lista dei portieri voluti dalla Juve: solo Alisson, per il quale dalla Continassa sognano ancora una piccola apertura da parte del Liverpool, compete con l’estremo difensore dell’Aston Villa. Da Birmingham, però, si registra un certo irrigidimento. A meno di 10 milioni non ci sono possibilità che Dibu venga liberato. Non bastano gli ammiccamenti all’Italia da parte del numero uno, ma servono soldi che la Juve non ha intenzione di spendere per un giocatore che tra meno di due mesi festeggerà il 34° compleanno.
Solo Martinez può forzare la mano, ingaggiando uno scontro frontale coi Villans. Ma fino a quel momento l’Aston Villa resta irremovibile sulla cifra da incassare. Ecco perché dallo staff di Spalletti è partito un primo contatto con Vicario: bloccare il piano B per la porta diventa fondamentale se non si riescono a superare gli ostacoli presenti sul cammino che conduce al Dibu.
Di Gregorio ai margini, sondaggio Premier
Poi, naturalmente, la Juve deve anche ragionare sui portieri attualmente in organico. A proposito di Michele Di Gregorio, si registra un timidissimo sondaggio del Leeds, in procinto di liberare Lucas Perri, che piace molto al Toro. Timidissimo, appunto, perché da Elland Road prima vogliono convincere Zion Suzuki, portiere che lascerà il Parma in queste settimane. DiGre, dunque, è l’alternativa all’estremo difensore giapponese, col quale anche i bianconeri hanno flirtato nelle scorse settimane. Su Suzuki, poi, guai a dimenticare anche le mire dell’Aston Villa, che al netto delle dichiarazioni di circostanza di Unai Emery progetta un futuro senza Martinez.
Quello della porta, tra Serie A e Premier League, è un vero e proprio incastro da inaugurare. Non dovrebbe riguardare Mile Svilar, blindato dalla Roma dopo che la Juve si è spinta ad offrire 40 milioni a giugno. L’unica mossa finora l’ha fatta il Parma, assicurandosi Giovanni Daffara dalla Juve. Per il resto, tanto rumore per nulla. Spalletti, che a fine maggio aveva già assaporato Alisson, è ripartito con gli stessi portieri della scorsa stagione: non l’avrebbe mai immaginato.
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Si è mosso anche lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Non significa ancora niente, ma l’alert che arriva dalla Continassa è chiaro: la Juve sta ragionando in maniera concreta su Guglielmo Vicario. Non è il preferito dalla società, ma sta diventando passo dopo passo il profilo più agevole sul quale poter mettere le mani. Una prima telefonata da Torino è partita. Con uno scopo ben preciso: sondare le intenzioni del portiere e valutare la sua effettiva volontà di vestire la maglia bianconera. Vicario ha risposto con un sì convinto: aspira ad un salto di qualità e spera in un rilancio in Italia, dopo tre anni di alti e bassi al Tottenham.
Messo alla porta da De Zerbi, può arrivare in prestito
Per Roberto De Zerbi è a tutti gli effetti da considerare alla stregua di un esubero: lo precedono Kinsky e Dubravka. Dunque, l’invito degli Spurs è di cercare squadra. Poi, certo, non regaleranno Vicario a nessuno, ma intanto i due club stanno iniziando a ragionare sul prestito: una formula non impegnativa, che consentirebbe alla Juve di prendere un portiere di valore e impiegare le risorse economiche a disposizione per l’attaccante. Anche Giovanni Carnevali si è mosso in prima persona con De Zerbi per formalizzare una proposta che convinca il Tottenham a dare il via libera.