Celik colpo Juve! Blitz targato Massara, soffiato alla Roma: cifre e durata ufficiali

Celik, la lettera ai tifosi della Roma

Ed è stato proprio l'ormai ex difensore giallorosso a confermare il suo addio definitivo alla capitale con un emozionante post su Instagram: "Cari Romanisti, Oggi, mentre mi saluto con questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori ed entrare in campo davanti a voi è sempre stato un onore enorme e una fonte di grande orgoglio per me. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili. Sarò sempre grato per aver potuto svolgere la mia parte nel riportare Roma in UEFA Champions League. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro del personale tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita".