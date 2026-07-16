Celik colpo Juve! Blitz targato Massara, soffiato alla Roma: cifre e durata ufficiali

Clamoroso! La Juve ha fatto effettuare le visite mediche in gran segreto a Zeki Celik, che fino a poche ore fa stava trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Blitz improvviso dei bianconeri, c'è la regia di Massara dietro il colpo a parametro zero che ha perfezionato la Juve in queste ore. Il difensore turco, 29 anni, firma un contratto triennale.
Juve, ecco Celik
Celik, colonna titolare della Roma di Gasperini, era finito nei radar dei bianconeri già da diversi mesi. Con il club giallorosso non è stata trovata l'intesa per quanto riguarda il prolungamento del contratto e in questo scenario si è inserita la Juve che ha così chiuso il secondo acquisto del suo calciomercato dopo quello di Jeff Ekhator. Spalletti potrà dunque finalmente contare su un'ottima alternativa a Kalulu, che l'anno scorso ha giocato praticamente sempre.
Celik, i numeri in stagione
Nell'ultima stagione in maglia giallorossa, culminata con l'approdo in Champions League proprio ai danni della sua prossima squadra, Celik è sceso in campo ben 45 volte mettendo a segno un gol e tre assist. Prevalentemente da esterno di destra, ruolo in cui si trova meglio e che con ogni probabilità ricoprirà con Spalletti, ma all'occorrenza anche reinventandosi centrale di difesa facendo rifiatare gli altri.
Il comunicato ufficiale
A seguire il comunicato ufficiale del club bianconero: "Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029.Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità. Il suo percorso è proseguito nel 2022 con il trasferimento alla Roma, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con i ritmi della Serie A, consolidando al contempo il suo ruolo di pilastro della nazionale turca della quale ha vestito anche la fascia da capitano. Benvenuto alla Juventus, Zeki!".
Per quanto riguarda cifre e durata dell'accordo, la Juventus conferma "di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per €1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".
Celik, la lettera ai tifosi della Roma
Ed è stato proprio l'ormai ex difensore giallorosso a confermare il suo addio definitivo alla capitale con un emozionante post su Instagram: "Cari Romanisti, Oggi, mentre mi saluto con questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori ed entrare in campo davanti a voi è sempre stato un onore enorme e una fonte di grande orgoglio per me. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha aiutato a crescere, sia come calciatore che come persona. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili. Sarò sempre grato per aver potuto svolgere la mia parte nel riportare Roma in UEFA Champions League. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano instancabilmente per questo club, i nostri direttori sportivi e ogni allenatore e membro del personale tecnico con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita".
"Inizia un nuovo capitolo"
Poi, i pensieri per gli allenatori con cui ha lavorato e non solo: "Un ringraziamento speciale va a José Mourinho per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia. Vorrei anche ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno insegnato, per la fiducia che mi hanno dimostrato e per il loro incrollabile sostegno. Infine, voglio esprimere la mia sincera gratitudine a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per un breve periodo, la fiducia, l'onestà e il rispetto che mi ha dimostrato significano molto per me. Sarò sempre grato a lui. Ora è il momento per me di iniziare un nuovo capitolo nella mia carriera. Ma sarò sempre grato a questo club, a questa città e a tutti voi nel mio cuore. Auguro a tutti voi un continuo successo e spero che il club raggiunga tutto ciò che merita. Grazie dal profondo del cuore per tutto".
Clamoroso! La Juve ha fatto effettuare le visite mediche in gran segreto a Zeki Celik, che fino a poche ore fa stava trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Blitz improvviso dei bianconeri, c'è la regia di Massara dietro il colpo a parametro zero che ha perfezionato la Juve in queste ore. Il difensore turco, 29 anni, firma un contratto triennale.
Juve, ecco Celik
Celik, colonna titolare della Roma di Gasperini, era finito nei radar dei bianconeri già da diversi mesi. Con il club giallorosso non è stata trovata l'intesa per quanto riguarda il prolungamento del contratto e in questo scenario si è inserita la Juve che ha così chiuso il secondo acquisto del suo calciomercato dopo quello di Jeff Ekhator. Spalletti potrà dunque finalmente contare su un'ottima alternativa a Kalulu, che l'anno scorso ha giocato praticamente sempre.
Celik, i numeri in stagione
Nell'ultima stagione in maglia giallorossa, culminata con l'approdo in Champions League proprio ai danni della sua prossima squadra, Celik è sceso in campo ben 45 volte mettendo a segno un gol e tre assist. Prevalentemente da esterno di destra, ruolo in cui si trova meglio e che con ogni probabilità ricoprirà con Spalletti, ma all'occorrenza anche reinventandosi centrale di difesa facendo rifiatare gli altri.