Mascardi al Torino, è ufficiale: cifre e dettagli dell'affare. Israel operato alla spalla sinistra

Diego Mascardi è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino . Arriva a titolo definitivo dallo Spezia , dove si è messo in mostra nella passata stagione in Serie B giocando 17 partite, nonostante la retrocessione dei liguri. Portiere di grande talento e prospettiva, 20 anni da compiere a settembre, Mascardi si prepara dunque al grande salto nella massima serie. Il Toro lo ha acquistato per 1.6 milioni più 200mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita . Il classe 2006 ha firmato un contratto di 4 anni .

Il comunicato del Toro

L'ufficialità è arrivata proprio dal Toro, con il seguente comunicato sul proprio sito: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Mascardi. Mascardi è nato a Carrara il 26 settembre 2006 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia. Dopo aver terminato il proprio percorso nelle giovanili liguri, nella stagione 2025/26 ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B, disputando 17 partite in campionato e una in Coppa Italia.Mascardi ha inoltre vestito la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell'Italia, dall'Under 17 all'Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Diego Mascardi con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Israel operato

Da un nuovo portiere granata a un altro che fa già parte della rosa. Franco Israel, il cui futuro sembra lontano da Torino, a maggior ragione dopo l'acquisto di Mascardi, è stato intanto operato alla spalla. A rivelarlo è stato sempre il club granata con una nota: "Il Torino Football Club comunica che il portiere Franco Israel è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico della spalla sinistra presso la Clinica del Remei a Barcellona. L'operazione - eseguita in artroscopia dal prof. Jordi Ardevol, in presenza del Referente Ortopedico del Torino FC dott. Corrado Bertolo - si è svolta secondo programma e con successo, senza complicazioni evidenziabili nel primo post operatorio.

Israel verrà dimesso domani e seguirà un iniziale periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino".