Udinese, ufficiale l'acquisto di Vojovda: l'esterno ex Torino arriva dal Como

Mergim Vojvoda è ufficialmente un giocatore dell'Udinese. L'esterno è stato acquisito a titolo definitivo dal Como: lo ha annunciato il club friulano. Vojvoda ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2028, con l'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Può giocare in una difesa a quattro o da quinto a centrocampo, con buona tecnica e propensione offensiva. Nato in Kosovo nel 1995, ha iniziato in Olanda e Belgio. Nel 2020 è arrivato in Serie A al Torino (135 presenze, 3 gol). A gennaio 2025 è passato al Como, dove quest'anno è stato protagonista della storica qualificazione in Champions League, segnando 2 gol in 30 partite e arrivando alle semifinali di Coppa Italia. Vojvoda è titolare fisso della nazionale kosovara, di cui ha indossato anche la fascia da capitano ed è recordman di presenze, con 74 partite e 3 gol. Vanta anche 12 presenze con l'Albania Under 21.