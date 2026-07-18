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Udinese, ufficiale l'acquisto di Vojovda: l'esterno ex Torino arriva dal Como

Il difensore kosovaro, fresco di qualificazione in Champions League con i lariani, arriva a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto che lo lega fino al 2028
2 min
Udinese, ufficiale l'acquisto di Vojovda: l'esterno ex Torino arriva dal Como© LAPRESSE

Mergim Vojvoda è ufficialmente un giocatore dell'Udinese. L'esterno è stato acquisito a titolo definitivo dal Como: lo ha annunciato il club friulano. Vojvoda ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2028, con l'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Può giocare in una difesa a quattro o da quinto a centrocampo, con buona tecnica e propensione offensiva. Nato in Kosovo nel 1995, ha iniziato in Olanda e Belgio. Nel 2020 è arrivato in Serie A al Torino (135 presenze, 3 gol). A gennaio 2025 è passato al Como, dove quest'anno è stato protagonista della storica qualificazione in Champions League, segnando 2 gol in 30 partite e arrivando alle semifinali di Coppa Italia. Vojvoda è titolare fisso della nazionale kosovara, di cui ha indossato anche la fascia da capitano ed è recordman di presenze, con 74 partite e 3 gol. Vanta anche 12 presenze con l'Albania Under 21.

Il comunicato dell'Udinese

"Mergim Vojvoda è ufficialmente un giocatore dell'Udinese": lo comunica lo stesso club friulano sul suo sito internet. "L'esterno è stato acquistato a titolo definitivo dal Como ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Vojvoda è l'interprete ideale per agire sia in una difesa a 4 che da quinto, essendo dotato di ottima tecnica e di propensione offensiva", si legge ancora.

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