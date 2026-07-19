Kolo Muani la cura Juve, il problema del gol resta. E senza Vlahovic peggiora pure...

I mali del reparto offensivo sono una costante. Una pessima compagna di viaggio per la Juve, che si ritrova a fare i conti coi soliti problemi di sempre. La squadra gioca e crea, contro un Basilea che tra una settimana inizia il campionato, ma non c’è modo di buttare dentro il pallone. Ci ha provato Ekhator in avvio, poi Openda e anche Milik. E neppure il contributo dei centrocampisti come Miretti (clamorosa l’occasione sciupata in avvio di ripresa) serve per sbloccare una Juve che deve tornare indietro al 19 aprile per ricordare il gol di un attaccante attualmente in rosa: David, a segno contro il Bologna dopo due minuti. Da quel momento in avanti, infatti, le uniche reti sono di Vlahovic. Già.