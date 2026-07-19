Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, Besiktas per Cabal: calciomercato Juve, settimana chiave

Diego Pablo Simeone sta spingendo per riabbracciare Nico Gonzalez nelle prossime settimane. Una pressione che il Cholo sta esercitando nei confronti della dirigenza dell’ Atletico Madrid , che per il momento si è concentrata su altri colpi. Simeone, però, non molla l’argentino. Lo sta seguendo durante tutto il Mondiale e col ragazzo ha un rapporto speciale: stasera lo vedrà all’opera in finale contro la Spagna , con la speranza di rivederlo a Madrid dopo Ferragosto.

Nico vuole l'Atletico

In tutto questo, però, c’è sempre di mezzo la Juve, stavolta sì rinfrancata da un torneo che restituisce una patina dorata ad un giocatore che altrimenti rischiava di deprezzarsi. Nico Gonzalez non è stato un attore protagonista, ma sicuramente un valore aggiunto per l’Argentina. A Torino lo sanno, per questo le idee intorno al giocatore sono chiare: non si muove per meno di 30 milioni. Non esiste sconto che tenga, sebbene l’ex Fiorentina desideri lavorare nuovamente con Simeone. Se l’Atletico Madrid si avvicina alla soglia della vecchia clausola del prestito oneroso impostato quasi un anno fa coi bianconeri, allora Carnevali e Massara si risiederanno al tavolo. Altrimenti Nico Gonzalez torna da Spalletti, ben felice di potenziare l’attacco con lui.

Da Cabal a Milik: i giocatori in uscita

Attenzione, in uscita, ai movimenti che riguardano Juan Cabal. Per il colombiano, in campo nel secondo tempo contro il Basilea, alla porta della Juve sta citofonando il Besiktas, che nelle scorse settimane aveva tentato l’affondo per Di Gregorio. Cabal gode della stima di Vincenzo Italiano, motivo che può spingere il colombiano verso Istanbul. Valutazione già fatta: 10 milioni. Dalla Continassa, infatti, vogliono scongiurare il rischio di incorrere in una minusvalenza.

Sempre per quanto concerne i giocatori coi bagagli pronti, può cambiare qualcosa per Federico Gatti. In odore di Napoli, a maggior ragione dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, il centrale classe ‘98 ha ammiratori pure in Premier League: si sono informate Everton e Sunderland. Per adesso, però, Gatti aspetta una chiamata di Max Allegri, che l’avrebbe riaccolto con piacere anche al Milan nella passata stagione. In uscita, poi, la Juve deve risolvere due rebus: Arthur e Milik. Entrambi rifuggono l’ipotesi della rescissione del contratto, per questo urge una soluzione per sfoltire una rosa XXL che Spalletti non può gestire ancora per molto tempo.

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