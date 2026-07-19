Perisic, Inter per sempre! Chivu lo chiama, Oaktree permettendo...

MILANO. Ivan Perisic spera in una chiamata dell’Inter. Anzi, probabilmente se l’aspetta proprio. Il croato, dopo l’autocandidatura dello scorso mese: «Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi» è pronto, qualora i nerazzurri decidessero di puntare nuovamente su di lui, a chiedere al Psv la cessione. Una presa di posizione netta, per una mossa che verrebbe fatta solo per l’Inter, visto che l’esterno ha proprio l’obiettivo, piuttosto che il sogno, di vivere quella che sarebbe la terza avventura milanese (non è interessato a indossare altre maglie di Serie A).