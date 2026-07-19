Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Perisic, Inter per sempre! Chivu lo chiama, Oaktree permettendo...

Il grande ex e un clamoroso ritorno alle porte. Ma c'è da fare i conti con la politica della proprietà
Simone Togna
2 min
CalciomercatoInterPerisic

MILANO. Ivan Perisic spera in una chiamata dell’Inter. Anzi, probabilmente se l’aspetta proprio. Il croato, dopo l’autocandidatura dello scorso mese: «Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi» è pronto, qualora i nerazzurri decidessero di puntare nuovamente su di lui, a chiedere al Psv la cessione. Una presa di posizione netta, per una mossa che verrebbe fatta solo per l’Inter, visto che l’esterno ha proprio l’obiettivo, piuttosto che il sogno, di vivere quella che sarebbe la terza avventura milanese (non è interessato a indossare altre maglie di Serie A).

Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte

Con Perisic che ora, a differenza di gennaio, non ha più nulla da concludere in terra olandese dopo il campionato stravinto nell’ultima stagione. Il calciatore sa perfettamente che Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte - visto quanto dettogli pochi mesi fa - ma anche che Oaktree potrebbe eventualmente ostacolare il suo ingaggio per motivi di età. Dal canto suo però il 37enne è convinto di avere una fisicità importante e che possa ancora fare la differenza. Da titolare o subentrante, per essere pure esempio e chioccia per i più giovani. Il messaggio, a chi di dovere, è già stato recapitato. Sta ora ai nerazzurri recepirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS