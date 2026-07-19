Milan, incassi Premier: Musah tra Leeds e Ipswich, Estupinan dall'amato Emery

Estupiñán prossimo all'addio, Bondo può fruttare 8 milioni

Il primo a fare i bagagli nelle prossime ore dovrebbe essere Pervis Estupiñán, ormai diretto all’Aston Villa dove Emery lo attende a braccia aperte. I due hanno lavorato insieme al Villarreal e non vedono l’ora di ricongiungersi. Contratto fino al 2031 per il terzino sinistro ecuadoriano; mentre nelle casse rossonere dovrebbero entrare tra i 15 e i 18 milioni. Mica male per un elemento, eccezion fatta per il gol decisivo nel derby, che ha deluso in Serie A. Al passo d’addio pure il mediano Warren Bondo, per il quale sono in pressing Udinese e Stoccarda. Dalle parti di via Aldo Rossi sperano nell’asta per ricavare 8-10 milioni dalla vendita del francese.

Ne possono arrivare molti di più (una ventina circa, ndr) dal sacrificio di Yunus Musah. Il nazionale americano, infatti, vanta diversi estimatori Oltremanica, dove hanno già bussato in diversi. In particolare il Leeds che dopo Muharemovic (strappato al Sassuolo per 40 milioni) vuole pescare ancora in Italia. Primi contatti già partiti per portare il classe 2002 dalle parti di Elland Road. Occhio anche al neopromossa Ipswich, che in panchina ha quel Kieran McKenna, grande estimatore della mezzala statunitense. Sempre Oltremanica potrebbe migrare pure Youssouf Fofana, finito a tutti gli effetti tra gli epurati di Amorim. Mentre il difensore Filippo Terracciano è un’idea del Monza, che potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La stessa formula che era stata concordata con la Cremonese e che avrebbe garantito 4 milioni come introiti al Milan, qualora i grigiorossi fossero riusciti a ottenere la permanenza nella massima serie. Niente da fare.

In uscita anche Gimenez e Loftus-Cheek

Si cercano pretendenti pure per Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek. Due dei casi più spinosi per il management rossonero. Il messicano, infatti, è reduce da un’annata con zero gol in campionato e anche al Mondiale ha visto il campo pochissimo: ecco perché collocarlo altrove (soprattutto ai 25-30 milioni richiesti dalla dirigenza milanista) appare tutt’altro che semplice. Il centrocampista inglese, invece, può salutare Milanello a prezzo di saldo, avendo ancora un anno di contratto (a 4,2 milioni netti…) col Diavolo. Fioccano, invece, le richieste per i giovani talenti Christian Comotto e Francesco Camarda: previsto a breve il rinnovo fino al 2031, dopodiché per entrambi potrebbe profilarsi una partenza in prestito per giocare con continuità. A meno che i due gioiellini non streghino Amorim durante il pre-campionato.