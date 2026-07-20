Calciomercato Juve, è l’ora del bomber. Il big che può essere sacrificato e il paradosso Di Gregorio

Juve, se non parte Thuram spunta l’ipoteca su Kalulu

L’imbuto delle uscite è quantomai intasato. E la sensazione è che all’orizzonte non vi siano trattative utili a “sturarlo”. Almeno non a stretto giro. Un bel problema se si considera il fatto che la Juve si trova costretta a costruire un mercato a impatto zero, finanziato dalle cessioni e che a prescindere ci sarà da formalizzare la cessione di un “big”, per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions. Le uscite dei vari esuberi - tra cui Cabal - non bastano e gli indiziati sono sempre gli stessi, a cominciare da Gleison Bremer (su cui però non filtra granché oltre a qualche timido sondaggio del Bayern Monaco) e Khephren Thuram. Ammesso che il francese smaltisca a breve le noie della sindrome femoro-rotulea e ricominci a calcare i campi della Continassa. Viceversa, in caso di ulteriori complicazioni, sarà praticamente impossibile piazzarlo a un buon prezzo. Ed è per questo che la Juve, per quanto fiduciosa in merito al rientro di Thuram, si starebbe interrogando sui potenziali asset alternativi con cui rimpinguare le casse. Del resto, nessuno è incedibile, ad eccezione - forse - di Kenan Yildiz. Tutti gli altri, di fronte alla giusta offerta, potrebbero partire.