Dibu Martinez ha già un accordo con la Juve, ma non c'è solo l'Aston Villa: spunta un altro problema

E anche la Juventus è pronta per partecipare a questo gioco di incastri perché ha già raggiunto l’accordo con Martinez che ha accettato un triennale a l’ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione. Un accordo sontuoso per un portiere di quasi 34 anni e anche per questo l’obiettivo è trovare un accordo al ribasso con il Villa. Quanto a Martinez, lo intriga assai l’opportunità di misurarsi nel campionato italiano e in una squadra dal blasone della Juventus, tanto che il suo assenso lo aveva già garantito a Mondiale in corso d’opera, aspetto che non gli ha impedito di confermarsi come il vero valore aggiunto dell’Argentina.

L'infortunio al dito

Adesso, casomai, resta da capire come e, soprattutto, per quanto potrà condizionarlo l’infortunio con cui ha convissuto durante il torneo e che dovrà curare. Un problema che non è un dettaglio per uno che fa il mestiere di portiere: la frattura di un dito della mano. Lo ha rivelato nei giorni scorsi lo stesso Dibu: «Mi sono rotto un dito della mano destra durante il riscaldamento precedente alla finale di Europa League, ma sono sceso in campo e abbiamo vinto 3-0 contro il Friburgo. I medici poi mi hanno consigliato di operarmi, ma questo mi sarebbe costato il Mondiale, Scaloni mi ha assicurato che sarei stato convocato comunque, ma io volevo giocare, per cui ho deciso di non sostenere alcun intervento. Inizialmente è stata dura, non riuscivo nemmeno ad allenarmi, poi pian piano la situazione è migliorata e oggi, pur essendoci ancora un po’ di dolore, riesco ad allenarmi regolarmente». La Juve, ovviamente, prenderà informazioni aggiuntive per capire eventuali rischi dell’operazione, ma anche le performance durante la finale, quando di fatto ha tenuto a galla l’Argentina, sono rassicuranti. E, così, lo snodo sembra rappresentato sempre dall’accordo con l’Aston Villa.

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