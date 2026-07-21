Una Juve mai così sguarnita, Openda è l’unico attaccante! Bivio mercato: si aspetta la rivoluzione

Lesione per Ekhator

Un altro infortunio. L’ennesimo a rinfoltire la già trafficata infermeria bianconera, dove - da qualche giorno - Khephren Thuram sta svolgendo le terapie per riprendersi dalla sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro. Nel caso di Jeff Ekhator, uscito malconcio da uno scontro di gioco nel primo match stagionale con il Basilea, gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri mattina al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Non una bella notizia per Luciano Spalletti, considerando che i tempi di recupero per l’infortunio in questione spaziano dalle 4 alle 6 settimane. In sintesi, oltre alle varie amichevoli con Standard Liegi e Nizza, in programma sabato 25 e venerdì 31, l’attaccante azzurro rischia di saltare anche i tre match fissati per la tournée tra Hong Kong e Perth. E pensare che le prime impressioni dello staff bianconero sembravano presagire uno stop di lieve entità. Il ragazzo, del resto, dopo essere uscito momentaneamente dal campo nel primo tempo in seguito all’intervento dei medici, aveva fatto sapere a Spalletti di essere nelle condizioni di continuare a giocare. Eppure, il tecnico, ha scelto di non correre ulteriori rischi, chiamandolo in panchina al posto di Openda. Il ragazzo ha già incominciato l’iter di recupero, nella speranza di riaggregarsi al gruppo squadra quanto prima. Al momento, non c’è una data fissata: ma il rischio che Ekhator torni arruolabile a ridosso del match casalingo con la Next è concreto.